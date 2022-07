La CUP reclama a Junts i ERC una proposta per abordar el cas de Borràs

El diputat de la CUPha reclamat a"una proposta" per abordar la situació de la presidenta del Parlament,, que està a un pas de judici per possible malversació de fons públics, prevaricació, frau administratiu i falsedat en document mercantil a la(ILC).Pellicer no ha volgut avançar quina serà la posició de la CUP sobre una eventual suspensió de Borràs perquè volen que ERC i Junts es "responsabilitzin" ara d'una situació "previsible". "Nosaltres no la vam votar", ha recordat el diputat. De totes maneres, la CUP avisa que "l'independentisme no es pot permetre". "No hi pot haver un projecte col·lectiu sotmès a", ha remarcat Pellicer.Introduït el 2017 a proposta dels anticapitalistes, l'articlede la cambra estableix que "en els casos en què l'acusació sigui per delictes vinculats a la corrupció” i un cop "sigui ferm l'acte d'obertura del judici oral" la Mesa del Parlament "ha d'acordar la suspensió dels drets i deures parlamentaris de manera immediata".Tot i això, si hi ha "dubtes sobre el tipus de delicte o sobre el règim d'incompatibilitats aplicable al llarg de la suspensió, cal el dictamen de la".

