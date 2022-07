La diplomàcia del Cercle d'Economia i un futur amb Feijóo a la Moncloa

El Cercle com a "agent diplomàtic"

El 6 de maig passat hi havia nervis al. L'entitat, que celebrarà eleccions dimarts vinent i avui ha celebrat un debat de candidats, concloïa les darreres Jornades del mandat de. I ho feia amb la presència del president, del president espanyol,, i, com a personalitat que havia de rebre el Premi Europa del Cercle, de la presidenta de la Comissió Europea,En el debat d'aquest dimecres, els dos presidenciables, Jaume Guardiola i Rosa Cañadas, han polemitzat precisament sobre l'acte amb Von der Leyen. La candidata alternativa ha dit que tenir la presidenta de la Comissió "és una gran fotografia, però el Cercle continua lluny d'Europa i ha perdut pes els darrers anys". Per Guardiola, en canvi, considerat com el candidat continuista, la visita de la política alemanya va tenir transcendència perquè va permetre. I ha explicat que el vicepresident de la Comissió,que va visitar Pere Aragonès fa uns dies, va dir que la presència de Von der Leyen havia impulsat una retrobada amb les institucions europees.La presència de la líder europea al Cercle va donar per molt. Abans de l'acte a l'auditori de l'Hotel Vela, tots quatre van mantenir una conversa dins de l'hotel. Segons fonts del Cercle, va ser Sánchez qui va proposar, coneixent que la presidenta de la Comissió és una amant del mar. Allí, Aragonès va poder explicar a Von der Leyen el procés deLa conversa va permetre trencar distàncies i es va produir enmig d'una gran empatia. Després, en el seu discurs, la política alemanya -que va citar de manera destacada Pau Casals - va demostrar que estava ben informada de la realitat catalana.Al nucli dirigent del Cercle no s'amaga certa, a qui es considera "molt hàbil i amb instint de poder". En l'entitat sempre hi han tingut pes figures vinculades al món socialista. Històricament,havia estat un dels ideòlegs inspiradors de la casa. Més recentment, ho ha estat. A la junta sortint de Faus, hi és present l'exalcalde de Barcelona. Darrerament, amb el procés, entre un sobiranisme que, a ulls del Cercle, s'havia desbocat i una dreta incapaç de capgirar una estratègia de conflicte,. De fet, en les Jornades del maig, un dels dirigents més ben rebuts va serEn l'entorn de Faus es considera que serà difícil per a Sánchez evitar que es produeixi un canvi de cicle en favor del PP. La rotunda victòria dea Andalusia ha estat seguida amb interès. El tarannà del dirigent andalús -que ha participat en diversos actes del Cercle- té bona entrada a l'entitat burgesa, com també. Membres de la junta diuen aquests dies que "el principal repte per Catalunya és adaptar-se a un govern Feijóo".L'horitzó d'una política catalana més crispada encara i en una actitud de rebuig frontal a un nou govern de dretes a Espanya fa por al Cercle, que aconsella "ser flexible i negociar sempre". Per això no es deixa de repetir que. Per un escenari de canvi de cicle, el Cercle està disponible.Convé recordar que en, Feijóo hi va intervenir amb un discurs centrat essencialment en l'economia. Concretament, va dir que recomanava als governants catalans. El contingut i el to van agradar a l'auditori, que va rebre i acomiadar el líder del PP amb un fort aplaudiment. Faus va dir aleshores: "Ja veus que es nota l'aplaudímetre".Al Cercle expliquen aquests dies que encontres com el d'Aragonès, Von der Leyen i el líder del PSOE són unaEl prestigi de l'entitat ha permès que faci d'en moments especialment convulsos. Les Jornades de l'any passat, el juny, van permetre la primera trobada entre el reii un president de la Generalitat d'ERC, que van coincidir en la rebuda al president de Corea del Sud, No deixa de ser curiós que hagués de ser precisament un estadista sud-coreà, en una península dividida per la geopolítica, qui facilités una trobada, ni que fos breu i gèlida, entre el monarca i Aragonès.Ara, el Cercle es disposa a jugar les seves cartes en el que considera que serà un escenari molt delicat. Al conflicte polític s'hi afegirà una tardor inflacionària i, potser, conflictiva. El 12 de juliol, els socis del Cercle elegiran entre Jaume Guardiola i Rosa Cañadas. Però guanyi qui guanyi, tots dos ja han manifestat la seva voluntat de ser un actor influent en el panorama de la societat catalana.

