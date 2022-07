El Govern refreda la reunió de la taula de diàleg al juliol: «No es donen les condicions»

En una entrevista al diari El País publicada aquest diumenge, el president del govern espanyol,, va anticipar la voluntat de reprendre la taula de diàleg amb Catalunya durant el mes de juliol , preferiblement amb els dirigents de Junts asseguts a la mesa de negociació. Dos dies després, la portaveu del, ha fet arribar la resposta oficial i pública a Sánchez: no es donen les "condicions" per reprendre el diàleg entre governs i la prioritat és que es vegin primer els dos presidents -el líder del PSOE i- en un marc "ple de contingut" i gens "protocolari". Segons Plaja, s'han de produir avenços en la desjudicialització del conflicte. "Es busquen garanties i fets concrets que demostrin que ha canviat l'actitud del govern espanyol i que es posarà fi a la repressió de l'Estat", ha remarcat Plaja.Junts ja ha fet saber que una condició prèvia per reprendre el diàleg és que hi hagi una comissió d'investigació alsobre l'espionatge als dirigents independentistes. Al partit de Borràs i-que divendres es va desplaçar a Ginebra per reunir-se amb, secretària general d'ERC- sostenen que aquesta revifada del diàleg protagonitzada per Sánchez després de la derrota del PSOE a les eleccions andaluses és només una operació de "màrqueting" . "El diàleg sense continguts només és màrqueting. El que Catalunya necessita són solucions, i sense Junts no hi ha solució al conflicte. Si el govern espanyol vol plantejar solució seriosa, som clars amb les condicions: agenda de l'i l', garanties i una condició prèvia: que el Catalangate sigui tractat en una comissió al Congrés", va apuntar aquest dilluns el portaveu de la formació,, que no va precisar si el partit canviaria l'alineació a la taula de diàleg de cara a futures reunions negociadores.La delegació estava integrada per Turull, Sànchez, Jordi Puigneró i Míriam Nogueras , noms que no van superar el sedàs d'Aragonès i tampoc de la Moncloa perquè no eren exclusivament membres del Govern. La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va insistir que, segons l'acord subscrit fa un any, està estipulat -Junts no ho comparteix- que només els consellers poden formar part de l'alineació catalana. "La delegació ambté més força, perquè representa tot el país", apuntava la dirigent d'ERC. Aquesta qüestió encara no s'està tractant de manera oficial, perquè ara tot està centrat en treballar la reunió entre presidents, que encara no té data.Se celebrarà, això sí, durant el mes de juliol. La setmana vinent hi ha programat al Congrés dels Diputats el, que no se celebra des del 2015 i que suposa un dels principals reptes de Sánchez abans de marxar de vacances. Hi arriba després de la derrota sense pal·liatius del PSOE a les eleccions andaluses -el PP hi va treure majoria absoluta- i també després de l'èxit organitzatiu de la cimera a l'celebrada la setmana passada a. En paral·lel, la Moncloa manté contactes amb la Generalitat per refer contactes, protagonitzats ara per la consellera de la Presidència,, i pel ministre de la Presidència,

