El govern de PSOE i Podem ja ha inflat el pressupost militar en 4.500 milions esquivant el Congrés

L' increment del pressupost militar en 1.000 milions ha comportat un nou xoc entre socis del govern espanyol. Mentredefensa a capa i espasa l'augment progressiu fins assolir la despesa, la principal representant d'a l'executiu, la vicepresidenta, s'hi ha oposat. La posició del seu espai polític, afirma, és "claríssima" en contra d'alimentar aquestes partides. El cert, però, és que el gest d'aquest dimarts no és nou, ja que el consell de ministresi per la porta del darrere, sense l'aval del Congrés.Així ho acrediten els mateixos informes mensuals d'execució pressupostària publicats pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, els quals recullen les modificacions aprovades per a cadascun dels ministeris i partides. I tot plegat sense tenir en compte els canvis introduïts quan s'aproven nous pressupostos, aquest cop sí, amb el suport dels diputats de les Corts estatals. I és que, mentre Sánchez ivan heretar uns comptes que preveien 8.805,7 milions per al departament de, els vigents aquest 2022És sobre aquest increment que els consells de ministres injecten noves quantitats provinents del, romanents de tresoreria, generació de nous ingressos o altres transferències internes. Unes modificacions que no necessiten ser validades pel poder legislatiu però que, sobretot en el cas del Ministeri de Defensa, suposenque disparen la quantitat prevista i aprovada inicialment. Per aquesta via, es van atorgar 848,8 milions més dels previstos a Robles el 2020, any d'esclat de la pandèmia, però el 2021 en van ser molts més, 1.441,1 milions extres, iAra bé, malgrat que efectivament aquestes modificacions no van suscitar cap debat ni votació al Congrés, la cambra baixa sí que ha avalat la voluntat de Sánchez d'avançar cap a una despesa militar equivalent el 2% del PIB -i que entitats com elasseguren que, si es computen les partides repartides en diversos departaments, en realitat ja s'està a punt d'assolir-. Ho va fer el març en comissió i la setmana passada al ple, en tots dos casos a instàncies dels populars i amb, mentre que Podem primer es va abstenir i després hi ha votat en contra -ERC i Junts també s'hi van oposar i el PDECat s'hi va abstenir.Laha reforçat el discurs bel·licista del PSOE i, en sentit contrari, el més pacifista de Podem, per bé que Yolanda Díaz va mantenir un perfil baix durant la cita atlantista. Tot i això, no van saltar guspires prèviament en els nombrosos acords al consell executiu per inflar la factura armamentística de forma més progressiva. Sense anar més lluny, l'executiu central va validar a l'abril el finançament i posterior; entre febrer i maig va augmentar en 861,7 milions la partida per a; el novembre passat va avalar la compra de 36 helicòpters militars per valor de 310 milions; i, just dos mesos abans, havia permès gastar 810 milions en tres aeronaus.En tot cas,de l'actual govern espanyol, ja que anteriors executius també inflaven substancialment el pressupost armamentístic sense aval parlamentari, per evitar un discurs impopular que ara ja s'ha descarat. La partida final de Defensa va ser el 2012 uns 2.750 milions superior a l'aprovada inicialment i el 2015 l'increment va ser de 2.335 milions. El, però, va limitar l'any següent la generació de crèdit per comprar armament, precisament a instàncies del PSOE i de IU-ICV, a més d'UPyD i la Chunta.Tot i això, la sentència no va afectar a les modificacions causades per increments del crèdit per participar a missions exteriors, el qual inicialment sempre és molt baix als comptes aprovats, peròper eixamplar-lo, tal com ha tornat a ocórrer aquest any. Normalment, però, no es tracta d'actuacions noves i imprevistes per part de l'exèrcit espanyol, sinó aal moment en què s'elaboraven i votaven els pressupostos corresponents.L'altra via per la qual s'incrementa la partida de Defensa era la compra d'armament car, a través dels(PAE), iniciats originalment peri mantinguts pels governs successius. Les empreses a qui s'encarreguen aquests productes reben un crèdit del Ministeri d'Indústria per fer la inversió i, quan l'enllesteixen, tenen garantida la venda a l'exèrcit i és llavors que tornen el préstec sense interès. Sense cap risc.Com que la compra ja està pactada, el Tribunal Constitucional va determinar que no es pot considerar despesa sobrevinguda, però igualment aquests projectes s'han anat alimentant, comprometent ja prop de 27.000 milions per a exercicis futurs. Robles, de fet, ha assegurat recentment que el govern espanyol ha iniciat. Entre aquests, s'hi troben vaixells, submarins, avions, helicòpters o tancs, alguns amb un cost públic de milers de milions d'euros.

