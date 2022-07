A què es deuen les cridaneres rascades a la mà de la princesa Elionor?

¿Que le ha pasado a Leonor en la mano? pic.twitter.com/FiFPN7VLVn — Alba ✵ (@Srtacotilleo) July 3, 2022

i tenen també molt poder comunicatiu", explicava Paula Carreras en un article a. Precisament, una de les coses que més ha cridat l'atenció del retorn a l'esfera pública de laa Girona són les seves mans. No per la llargada de les ungles, ni pel color de la manicura, sinó per l'aspecte dels seus dits.L'hereva del tron espanyol va aparèixer al Teatre-Museu Dalí de Figueres aquest diumenge per reunir-se amb joves que participen en programes de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi), els premis de la qual s'han lliurat aquest dilluns a la nit a Cornellà.d'Elionor -concretament al polze, l'índex i el del mig- duia ferides.i, inclús, una mica infectades. La mà estava roja i inflamada, tot i que el mal començava a cicatritzar, ja que se li podien veure algunes crostes.Per l'aspecte,, ja sigui pel contacte amb quelcom molt calent o per una caiguda en què s'havia fet una rascada notable. Les ferides, però, semblava que ja havien estat tractades i, amb tot,que van voler saludar-la, i d'altres -no monàrquics-, la van escridassar.Vanitatis s'ha posat en contacte amb laper preguntar a què es deu el mal aspecte de les mans de l'hereva, però no ha transcendit res més que aquestes paraules:. El curiós del fet és que. En concret, als mateixos dits i en la mateixa forma que aquest diumenge. Aleshores, però, semblaven molt menys superficials que les de Girona.

