De ple en la setena onada de la Covid: Salut declara 377 ingressats més en una setmana

Els epidemiòlegs i experts parlen dedavant l'augment de casos i de nous pacients ingressats als hospitals. Segons les dades publicades aquest dimarts pel Departament de Salut, a Catalunya hi ha, fet que suposa un total de 2.139 hospitalitzats. Aquestes són dades referents al període entre el 27 de juny i el 3 de juliol.A més, hi haamb un global de 51, i 41 morts declarats la darrera setmana (39 majors de 60 anys).El nombre de defuncions de la setmana anterior, la del 20 al 26 de juny, ja puja a 107. La nova web, però, no proporciona l’acumulat de defuncions ni tampoc de casos.Pel que fa als positius diagnosticats per l’Atenció Primària, se n’informa de 38.273 més en una setmana, el que suposa 9.798 més que en el període anterior. Amb aquestes magnituds, lade casos per 100.000 habitants arriba als. En aquest sentit, la Societat Espanyola d'Epidemiologia (SEE) és partidària que les persones positives de Covid puguin tornar a fer l'aïllament, tal com s'havia fet fins a mitjans d'abril.Així, han fet una "" davant l’increment de contagis i demanen que les persones contagiades es quedin a casa teletreballant o, si no és possible, amb la baixa laboral. Consideren, des de l'SEE, que l'aïllament l'ha de fer tothom, indistintament de si es tenen símptomes o no.​​​​​​

