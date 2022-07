Descobreixen alguns gens hereditaris que augmenten la probabilitat de desenvolupar càncer

IRB

Un estudi revela 42 gens hereditaris que predisposen els individus a un nombre més gran de mutacions, correlacionades amb la probabilitat més gran de desenvolupar càncer. La investigació, fruit de la col·laboració entreBarcelona) i el), s'ha publicat aquesta la revista especialitzadaLa investigació, que ha analitzat 11.000 seqüències del genoma de pacients de càncer d'ascendència europea, podria ser útil segons els investigadors per explicar els riscos de predisposició a la malaltia i conduir a la creació de noves estratègies personalitzades deEls doctors que han liderat la recerca,, de l'Barcelona, i, del, han identificat els trets genètics hereditaris que predisposen els individus a l'aparició de determinats tipus de mutacions somàtiques en els seus teixits. En concret, s'ha comprovat si els diferents tipus de canvis en l'ADN observats en els tumors estaven associats a variants heretades en molts gens diferents. Així és com s'ha pogut identificar elsque afecten el risc de diferents tipus de mutacions somàtiques."Tot i que abans es coneixien alguns exemples de gens responsables de canviar els patrons de mutacions somàtiques (com els gens, que predisposen el càncer de mama i d'ovari, i els gens de la síndrome de, que predisposen el càncer de còlon), ara trobem molts altres gens que poden afectar de manera similar l'acumulació de mutacions somàtiques", explica elcap del Laboratori deData Science de l'Barcelona.D'acord amb l', la majoria dels mecanismes que estan implicats en la generació de mutacions estan vinculats amb defectes en la reparació de l'ADN danyat. Això dona lloc a un fenomen conegut com a, que redueix el temps necessari per a l'aparició de les dues a 10 mutacions en els gens impulsors del càncer necessàries per al desenvolupament d'un tumor. A més, cadascun dels mecanismes identificats provoca diversos tipus de mutacions o ho fa en diferents àrees del genoma i pot, per tant, estar relacionat amb el càncer que sorgeix en òrgans concrets.Per dur a terme aquestes prediccions, els investigadors van desenvolupar una metodologia basada en lai en un model d'aprenentatge automàtic amb capacitat per trobar patrons en dades complexes.Una de les limitacions de l'estudi és la granrelacionats amb les mutacions somàtiques i la relativament baixa prevalença de cadascun d'aquests factors per separat.

