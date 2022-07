El «think tank» de Foment reclama repartir «equitativament» l'impacte de la inflació

El conflicte a Ucraïna i l'escenari postpandèmic dibuixen un canvi d'època i la globalització "pot haver arribat a un punt d'inflexió". Un escenari que, davant una "tardor amenaçadora", exigeixÉs la principal conclusió del document que ha presentat aquest dimarts l'(IEE), elideològic deAquest repartiment equitatiu s'ha d'assolir amb un pacte de rendes que trobi l'equilibri entre la justícia social, la competitivitat empresarial i la sostenibilitat macroeconòmica., director de l'IEE, han presentat el document. El laboratori d'idees de la patronal propugna preservar l diàleg entre els agents socials, que va funcionar molt bé durant la pandèmia, aprofitar l'oportunitat que suposen els fonsper anar cap a una "política industrial moderna i ambiciosa" - en un escenari de reindustrlaització -, una millora de la formació professional, un objectiu que el retorn de la indústria pot afavorir.El think tank advoca per una reforma de l'administració pública i una, però considera que el debat actual sobre els impostos encara no és prou rigorós, amb posicions que consideren que el teixit empresarial pot resistir més pressió fiscal, mentre des d'altres posicions proposen una rebaixa generalitzada d'impostos, que no troba fàcil d'engegar. Sí que el document assenyala que s'hauria d'entomar de manera decidida el problema deL'IEE assenyala que laavança de manera decidida però, alhora, els seus valors no són ara mateix universalment compartits. La guerra a Ucraïna ha mostrat la. El document recorda que el món ha contemplat com la solidaritat europea "s'aplica de forma diferenciada en funció de la geografia i el color de la pell".Alberich ha destacat la menció que fa l'informe a la situació a Catalunya, amb una política "massa captiva de les dimensions que es van arrossegant i de la batalla partidista per liderar l'". L'IEE reclama als dirigents catalans que assumeixin "la transcendència del context global" i se centrin en "el govern dels reptes i les prioritats de l'economia i la societat".L'Institut d'Estudis Estratègics (IEE) va ser una iniciativa de la patronal catalana per elaborar discurs més enllà de la conjuntura immediata. S'ha convertit en eli vol expressar una mirada que superi l'àmbit estricte dels interessos lobistes empresarials que té Foment. Alhora, s'inscriu en la voluntat de generar discurs després d'uns anys -marcats pel procés sobiranista- en què s'ha criticat la passivitat o la manca de relat de les elits econòmiques, tant davant del lideratge polític català, com de l'Estat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor