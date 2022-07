La nova (i esperada) opció de privacitat que oferirà WhatsApp

El consum massiu decrea, en alguns casos, dependència. Els més afectats són, sobretot, els més joves. Fa uns anys,va permetre als usuaris decidir qui podia veure la seva darrera hora de connexió, fotografia de perfil, informació i estat, unes facilitats que els ajuden a preservar la sevaNo obstant això, encara. Un fet, però, que podria canviar. Segons el portal especialitzat WaBetaInfo, l'aplicatiu de missatgeria ha confirmat que finalment incorporarà l'opció d'escollir qui pot veure quanCom es pot veure en la captura de pantalla anterior, laes trobarà a configuració, concretament a l'En la part superior apareixeran diverses opcions per tal que l'usuari pugui triar entre "tots", "els meus contactes", "els meus contactes, excepte..." i "ningú".Just a sota,Les opcions, en aquest cas són "tothom" o "el mateix que per últim cop". Així doncs, l'usuari podrà escollir qui pot saber quan està en línia i a qui cal ocultar-li aquesta informació. Per ara, el portal no ha informat de quan s'afegirà aquesta nova opció, però es preveu que sigui aviat.

