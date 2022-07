RAC1 es manté líder, però Catalunya Ràdio retalla marge

Laura Rosel, en una foto d'arxiu. Foto: Catalunya Ràdio

es manté líder de la ràdio catalana amb un total de 819.000 oients, segons la segona onada de l'Estudi General de Mitjans (EGM) del 2022. Tot i registrar una caiguda de gairebé 150.000 oients, l'emissora del grup Godó continua davant de, tot i que aquesta li retalla distàncies.L'emissora pública continua creixent, com en les anteriors dues onades de l'EGM, i aquest segon trimestre ha signat. Es tracta d'un augment de gairebé 100.000 oients respecte a la mateixa onada de l'any passat i que redueix la distància amb RAC1 i la deixa a 222.000 seguidors. La, la tercera ràdio en discòrdia, continua el creixement iniciat en la primera onada: 380.000 oients (+2.000).Els programes de RAC1 continuen liderant en la majoria de franges. El més escoltat és, de nou, el matinal, amb 656.000 oients, més que tots els de l'emissora pública. En aquesta mateixa franja, amb 438.000 oients,, el magazine que dirigeixaconsegueix gairebé 100.000 seguidors més que ara fa un any, en el seu pitjor EGM. Per la seva part,s'acomiada del matinal de laamboients diaris, laEldees manté també a la franja de, tot i el descens d'oients en tots els programes., dels Òscars, baixa fins als 145.000 oients i eldel Marc Giró registra un descens de més de 50.000 seguidors, fins als 90.000. Elde Toni Clapés baixa de 253.000 als 228.000, mentre qued'Albert Om es queda amb 125.000, només 13.000 oients menys que fa un any. Agnès Marquès, que s'acomiada aquesta temporada de RAC1 i torna a la televisió, registra 70.000 seguidors ali eld'Aleix Parisé baixa als 89.000.A la ràdio pública, les tardes també perden oients. Elpassa dels 118.000 als 58.000, però, conduïda per Òscar Fernández i Elisenda Carod, s'enfila fins als 133.000 oients en la seva primera temporada -l'Estat de Gràcia va anotar-ne 57.000 el juliol passat.té una pèrdua de 2.000 seguidors i es queda amb 41.000, mentre quecau fins als 38.000. Això no obstant, hi ha: el(de 67.000 a 78.000), el(de 32.000 a 49.000) i(de 50.000 a 57.000).Els. Elde Xavi Bundó domina els matins de dissabtes (437.000 seguidors) i dels diumenges (482.000), per davant d'de Catalunya Ràdio conduït per Roger Escapa, que augmenta oients respecte a l'any passat i es queda amb 336.000 els dissabtes i 323.000 els diumenges.

