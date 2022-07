Més de 50 dotacions dels Bombers treballen en un foc amb un potencial de 500 hectàrees a l'Urgell

13 de les quals aèries, treballen des de les cinc de la tarda en un foc a Vallbona de les Monges (Urgell) amb unLes flames han començat en una zona agrícola i s'han propagat cap a vegetació forestal entre Rocallaura i Belltall. Fins ara el foc ha afectat, segons els Agents Rurals.El flanc esquerre ha coronat la carena de la serra del Tallat. El dret avançava cap a Belltall però ja no progressa iS'hi fa extinció amb els vehicles en marxa. El cap de l'incendi avança en direcció Rocallaura i tampoc amenaça zona habitada. Efectius del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF) han fet foc tècnic per intentar aturar la carrera.D'altra banda, al llarg del dia d'avui els Bombers han treballat també en un incendi agrícola a. L'avís s'ha rebut cap a dos quarts i mig de cinc de la tarda i el foc ja està estabilitzat. Hi han treballat una vintena de dotacions.Finalment, els Bombers també han treballat en un foc de vegetació urbana aL'avís s'ha rebut cap a mig quart de dues del migdia i s'hi han destinat 12 dotacions. L'incendi està controlat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor