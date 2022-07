Una falsa amenaça de bomba porta un caça de l'exèrcit a escortar un avió fins a Menorca

Durante el día de ayer, los pasajeros del vuelo de EasyJet que cubría la ruta entre Gatwick y Menorca, pudieron ver un caza F-18 de la Fuerza Aérea española escoltando el avión en el que viajaban.

El motivo, un falso aviso de bomba dentro de la aeronave.#easyJet #vacaciones pic.twitter.com/AUitZomKiZ — Turama (@turama_es) July 4, 2022

Unva haver de serper unaquest diumenge fins a Menorca. Tot, després que unque havia embarcat a Londres, lloc d'origen del vol, emetés unaa les xarxes socials.El jove de 18 anys viatjava amb els seus amics a l'illa i va passar la primera nit a la presó. Ara està a l'espera d'una audiència judicial, segons informa la policia. En les imatges de l'incidentd'una de les característiques ales taronja delsEn alguns vídeos que s'han compartit a les xarxes socials es pot veure com l'avió de combatEs tracta d'un gest molt conegut al món de l'aviació que vol dir que l'altre pilot ha de seguir l'avió de combat. Els passatgers del vol comercial es mostraven preocupats i es preguntaven "per què està fent això", en referència als moviments de l'avió de l'exèrcit.Una de les tasques dels avions militars és interceptar avions civils quan se n'ha perdut el control des de terra o també quan hi ha una amenaça, ja sigui per al vehicle o per als passatgers. Així, l'avió d'Easyjet va aterrar a Menorca sense problemes però em retràs i va ser escortat fins a una zona de seguretat on es va revisar un a un la documentació i equipatge dels viatgers, a més de detenir el jove britànic.

