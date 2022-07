Una vintena de juristes planten Marchena en plena conferència a l'ICAB

Diversos juristes planten Marchena durant la conferència del magistrat del Suprem a l'ICAB



Vídeo de l'@assemblea https://t.co/TPixbdiltO pic.twitter.com/Nt0cJd2nGG — NacióDigital (@naciodigital) July 4, 2022

📢 Protestem al Col·legi de l'Advocacia contra la xerrada que està fent Manuel Marchena a Barcelona, el jutge que va redactar la sentència infame del #JudiciDemocràcia



Denunciem Marchena! pic.twitter.com/nNYK88Hx2D — Òmnium Cultural (@omnium) July 4, 2022

Centenars de persones s'han concentrat aquest tarda a les portes de l'(ICAB) per protestar contra la presència del president de la sala penal del Tribunal Suprem,, que ha pronunciat una conferència sobre la intel·ligència artificial en el procés penal. A la protesta de fora, impulsada per l', s'hi ha sumat una acció a l'interior de la sala on s'ha fet la xerrada, que era exclusiva per a col·legiats.Una vintena de juristes, entre els quals l'exvicepresident de l'ANC, que s'havien inscrit per escoltar la xerrada, han plantat el jutge tan bon punt ha començat a parlar. "Senyor Marchena, ha tingut l'honor de convertir el Suprem en un tribunal d'excepció", ha dit Cruanyes al magistrat, segons ha relatat ell mateix en declaracions a. Marchena ha fet cara de pòquer durant l'acció, que no ha agradat gens a l'advocat, president de la secció de dret penal de l'ICAB.A les portes de l'ICAB, diverses persones han protestat contra la presència del jutge, quan encara es recorda la sentència que va condemnar a penes d'entre nou i tretze anys de presó els líders del procés. Sota el lema "", els concentrats han llançat consignes contra Marchena, que va ser l'encarregat de redactar la sentència contra l'1-O. El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha denunciat que la repressió continua i que l'independentisme no accepta "cap lliçó" de Marchena.La presidenta de l'ANC,, ha qualificat de "provocació" que Marchena sigui avui a Barcelona, i ha recordat que el magistrat fa una conferència sobre intel·ligència artificial quan els independentistes tenen el Catalangate damunt la taula.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor