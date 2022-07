Trist i decebut xq la direcció del meu estimat partit ha decidit no plantar cara a la Llei Memòria PSOE i abstenir-s’hi. Tants anys tibant/denunciant la impunitat x part d tants afiliats no mereixia aquest final mentider blanquejat x nosaltres. Erem la darrera veu d les víctimes — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) July 4, 2022

ERC i Junts demanen més

Elimpulsada pel govern espanyol haaquest dilluns a la tarda la votació en la Comissió Constitucional del Congrés gràcies aldesumats al delt i continuaran negociant elfins a la pròxima votació en el ple de la cambra baixa, ja que el veuen "".La norma declara lai la nul·litat de les resolucions dels seus tribunals, però, una de les reivindicacions dels partits independentistes que reclamaven tocar-la per poder investigar i jutjar a Espanya els crims del franquisme.La posició dels republicans ja ha generat crítiques internes. L'exlíder d'ERC al Congrés, que havia seguit al capdavant de les negociacions, s'ha mostrat. "Tants anys tibant/denunciant la impunitat per part de tants afiliats no mereixia aquest final mentider blanquejat per nosaltres", ha escrit en un tuit, en què ha assegurat que eren "la darrera veu de les víctimes".Una altra reivindicació no atesa és que es torni lade les dependències de lade Barcelona a la Generalitat per museïtzar l'edifici i convertir-lo en un centre de memòria. Tanmateix, arran dels acords del govern espanyol amb EH Bildu i el PDECat el text ha incorporat alguns elements reivindicats.Els abertzales hande la norma després d'acordar, entre altres, incloure-hiaixí com la nul·litat de totes les seves resolucions i condemnes. El pacte també implica estendre el límit temporal d'aplicació de la llei fins a finals de 1983 i la creació d'una comissió independent que contribueixi a esclarir les violacions de drets humans durant la dictadura franquista.Pel que fa al, algunes de les millores que han inclòs en el text són lade lescom a objecte de reconeixement i reparació i la consideració de víctimes de les llengües i cultures catalana, basca i gallega. El diputat del PDECatha remarcat que les esmenes que han incorporat fan que lai que serà "la base perquè dins d'uns anys es pugui anar més enllà".La diputada dels republicansha defensat que. Telechea ha lamentat que no es toqui la llei d'amnistia de 1977 "perpetuant un model d'impunitat" ni es reconegui la responsabilitat de l'estat "que s'hauria de traslladar a la realitat amb indemnitzacions per les causes anul·lades per llei i el retorn de tots els béns robats pel feixisme als seus legítims propietaris". "Volen aprovar un text ambiciós simbòlicament i molt fluix en la part efectiva", ha dit.El diputat Joan Pagès també ha criticat que"El que hi ha són molt pocs actes de reparació i massa retòrica i simbolisme", ha afirmat Pagès, que ha demanat que es reconegui la condició de víctima a la nació catalana i el canvi d'ús de la comissaria de Via Laietana.

