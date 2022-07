Una fotògrafa lleidatana assegura també ser víctima de l’assetjador de Paula Bonet

Como tengo el permiso de la abogada de Paula para hacerlo público, voy a contar mi experiencia con este indivíduo.

No voy a etiquetar ni a Paula ni a Carla para no agobiarlas más de lo que ya deben estar, así que os pido lo mismo (sobretodo a Paula) para que tengan un respiro. https://t.co/vBsskzHReM — ig: lidia.vives 🐝 (@lidiavivesphoto) July 2, 2022

Lade Lleida, Lídia Vives, ha denunciat per assetjament Víctor G.T, l’home que ha estat demandat en diverses ocasions per assaltar i seguir dones, entre les quals la il·lustradora. Vives ha explicat el seu cas a les xarxes socials i ha posat el cas en mans de l’advocada, que porta altres casos d’assetjament vinculat a l’acusat.La fotògrafa considera que el noi que l’assetja és un “pertorbat obsessiu” i tot i que explica que li envia missatges “agressius i inquietants”, considera que el seu cas no és tan greu com el de Bonet. Altres dones com l’arquitetambé han denunciat persecucions per part del denunciat.L'individu ha anat a judici aquest divendres i ha assegurat que ho va fer patint un trastorn mental que li feia creure que ella tenia interès en ell. Ho ha anomenatLa defensa de Bonet, pilotada per, ho ha posat en qüestió i ha recordat que no ha dit mai durant tota la causa que patís aquest trastorn i que, a més, laha negat sempre que tingués cap problema mental. "Vaig anar a una xerrada seva i vaig veure que es fixava en mi i vaig començar a pensar que em tirava hams", ha dit l'acusat als

