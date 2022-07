​A la recerca de la millor tapa de xiringuito

, la clara mediterrània de, llença “La millor tapa de xiringuito” , un concurs amb què vol convidar als establiments situats a peu de sorra de les platges catalanes a competir pel premi a la millor tapa de l’estiu. La iniciativa està oberta a tots els locals que disposin de Damm Lemon, els quals podran participar-hi presentant la tapa més característica de les seves cartes.En aquest concurs, els consumidors hi tindran molt a dir. Seran ells els que votaran per laa través de la pàgina web , on podran veure les propostes de cadascun dels xiringuitos i puntuar-les, després d’haver-les provat. Així, Damm Lemon desplega una campanya dirigida als consumidors per animar-los a visitar els locals i tastar les tapes.Les votacions estaran, fins al pròxim 28 d’agost, i aquelles persones que participin en les valoracions entraran en elper consumir en un dels xiringuitos de l’acció.Els creadors de leses convertiran en els finalistes de “La millor tapa de xiringuito”, els quals seran anunciats el 6 de setembre. Ladel concurs tindrà lloc el 3 d’octubre a l’, en un esdeveniment on els cinc finalistes seleccionats pel vot popular hauran de preparar la seva tapa en directe.Serà llavors quan un jurat professional escollirà la millor tapa i proclamarà el guanyador de la primera edició del concurs de Damm Lemon “La millor tapa de xiringuito”, que s’endurài un cap de setmana a

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor