Giró considera un error la gestió europea de la guerra a Ucraïna: «Cal una porta de sortida»

"Per dir-ho amb una metàfora: hem estat navegant, fins fa poc, per un riu d’aigües relativament tranquil·les. En aquests moments, però, estem en un tram d'aigües ràpides, i és probable que al davant ens esperi un tram d', encara més mogudes i difícils de superar". La frasé és de, conseller d'Economia, i l'ha pronunciat aquest dilluns alen el marc d'una conferència titulada Catalunya està prou preparada per garantir el benestar de la població?. A banda de referir-se als pressupostos catalans -ha demanat aprovar-los per responsabilitat- i del context econòmic, també ha fet un repàs geopolític dins del qual ha considerat un "error" la gestió que està fent la(UE) de la guerra aLa dependència de les economies europees dels combustibles fòssils ha posat contra les cordesi tot el continent, però es manté el termini de 30 anys per consagrar les energies renovables. "Europa necessita que el mercat del petroli i el gas es tranquil·litzi", ha apuntat Giró, que ha demanat fer servir la diplomàcia davant la guerra d'Ucraïna. "Cal activar mecanismes, sinó per acabar-la. Això no és el qie vam veure a la cimera de Madrid. Crec que és un error estratègic la gestió de la UE de la guerra a Ucraïna. S'ha d'obrir una porta de sortida en què Ucraïna i Rússiai es recuperi una certa normalitat. Si no és així, l'empobriment d'Europa serà irreversible", ha apuntat el conseller.Giró ha apuntat que el primer gran element de laque hi ha en marxa, que és la inflació, ve de l'increment dels preus de l'energia, derivats de la guerra. "A més de les vides humanes que s'estan perdent, el cor d'Europa s'està empobrint. Qui més patirà és la classe mitjana europea. Com més s'allargui la guerra, pitjor", ha apuntat el conseller, que ha indicat que. Si no, les conseqüències seran "molt doloroses per Europa" i no per als Estats Units, que és qui està venent gas obtingut amb la tècnica del fracking. "Estem tot el dia pensant en veure qui envia més armes, estem amenaçant a la... I els lideratges no són neutres", ha ressaltat Giró, que ha criticat el full de ruta adoptat per l'OTAN "Estem entrant en un punt d'inflexió en la situació econòmica mundial, també la catalana", ha remarcat Giró, que ha indicat que aquesta etapa està marcada per la "incertesa". En aquest moment, ha citat la directora gerent del(FMI), que el gener del 2020 ja va indicar que la dècada estaria marcada per la incertesa. Ho va fer abans que esclatés la pandèmia, el coll d'ampolla en la cadena de subministraments i la invasió russa d'Ucraïna. Tres circumstàncies que han impactat en el dia a dia de la ciutadania, ara afectada per l'elevadadel 10%.Segons el conseller, ni l'Estat i la Generalitat tenen "capacitat" per lluitar contra aquesta tendència econòmica. Espanya, ha dit, com a molt pot adoptar decisions per "esmorteir" l'impacte amb retocs fiscals, però Catalunya només pot prendre mesures "testimonials". Giró ha apuntat que amb la sobirania plena d'un estat estarien "preparats" com qualsevol altra "economia avançada". "A Europa, qui pot combatre la inflació són els bancs centrals", ha destacat el dirigent de Junts. El(BCE), de fet, té el mandat de garantir el poder de compra de l'euro i el control de preus. "No es pot permetre un percentatge superior al 2%", ha ressaltat el conseller d'Economia, que ha emmarcat la pujada dels tipus d'interès en 25 punts bàsics aquest juliol. Serà la primera, ha dit, d'una sèrie de pujades que alentiran l'activitat econòmica.L'escenari, a mig termini, és de preus elevats i tipus d'interès a l'alça, i sembla que no "tremolarà el pols" a l'hora de llançar l'arsenal de la política monetària per combatre la inflació. Es, ha citat Giró en relació a l'actitud que adoptaran les institucions mundials de referència econòmica. Inflació a banda, tot i que sense sortir de l'anàlisi de l'augment dels preus, el conseller ha analitzat el-hi té experiència com a directiu en la seva etapa a l'empresa privada- com a factor clau del propers temps. En aquest punt ha citat una decisió delque "revitalitza" les fonts d'energia més contaminants "en lloc que vagin a la baixa".

