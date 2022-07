Els experts recomanen estar tres dies a la setmana sense beure alcohol per cuidar el fetge

Elsmés prestigiosos, com a mínim,per cuidar el fetge. Així ho han dit al Congrés Internacional del Fetge, que ha reunit aquesta passada setmana hepatòlegs destacats a Londres.L'ideal seria no beure cap dia, però com els i les especialistes saben que és difícil, han llençat aquest consell. El dia que es beu alcohol, han recomanat, s'hauria de. Però què és exactament una unitat pels hepatòlegs? T'ho expliquem.Per exemple, una copa de vi són tres unitats; una llauna de cervesa, una unitat i mitja, i un combinat dues unitats.Aquesta recomanació s'emmarca en un determinat context. I és que. 287.000 persones moren per malalties epàtiques al continent. Unes afeccions que es podrien prevenir segons els i les expertes. A més a més, aquesta xifra és encara més preocupant i és que des del 1990, la dada ha augmentat un 25%. Ara per ara,

