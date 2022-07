El Madrid de bàsquet acomiada l'entrenador després de patir un infart

deixarà de ser l'entrenador del Reial Madrid de bàsquet. El tècnic va patir unfa aproximadament un mes, en ple playoff final de la Lliga ACB, i a les portes dels enfrontaments definitius contra el Barça.Segons informa el diari Marca, l'exjugador i entrenador dels blancs des del 2011, però el club s'hi ha oposat per uns informes que en desaconsellen el retorn.L'entrenador va patir un atac de cor pel qual es va haver de sotmetre a un. Dos dies després va sortir de l'hospital i ràpidament es va reincorporar als entrenaments de l'equip, però no va tornar a dirigir cap partit. El responsable va ser, el seu ajudant, que sona com a principal candidat per substituir-lo en la nova etapa.

