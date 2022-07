Visites a domicili dos cops per setmana per a menors amb problemes de salut mental

Nous professionals

Elha posat en marxa uns que tinguin una crisi de: rebran dues o tres, o allà on resideixin, decom psiquiatres, educadors socials i terapeutes educacionals.El programa s’activarà quan un pacient ja conegut pel sistema de salut tingui una crisi o un brot de la malaltia d’especial intensitat i durarà dos mesos. Passat aquest temps s’avaluarà si cal prorrogar-lo. Salut ha explicat que la diferència amb el que es feia fins ara seran less i la incorporació als equips assistencials de perfils professionals com, dels que en contractaràHi havia molt professional clínic, però faltaven professionals que poguessin intervenir en l’entorn natural del malalt com els educadors socials". Així ha definit la psiquiatra infantil Montserrat Dolz el punt de partida del nou programa d’atenció a crisis de salut mental que ha explicat el Departament de Salut. Ho ha fet a la roda de premsa que la conselleria ha celebrat als jardins del Palau Robert.Ella mateixa, cap de l’Àrea de Salut Mental de Sant Joan de Déu, ha explicat que fins ara, quan un nen o un noi tenia un brot d’alta intensitat d’una malaltia mental i acudia al sistema públic de salut, feien el que podien i, a més de les visites del psiquiatre, activaven altres recursos com la visita d’un psicòleg o recomanar l’ingrés en un centre especialitzat.Ara, el Departament ha posat en marxa unper aquellsque el sistema de salut ja técom ad’unaperquè han acudit alguna vegada a un centre de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ).Quan un nen o un noi pateixi un, s’avisarà el CSMIJ i des d’allà s’activarà, en les primeres 72 hores, unque es desplaçarà-o fins a una residència o centre en el cas que no visqui a casa- per proporcionar-li atenció mèdica. A més, i com a gran novetat, a partir d’allà se li realitzaran dues o tres visites per setmana també a casa seva per part de professionals del CSMIJ per tal de fer seguiment del brot i estabilitzar-lo.“Pensem en un pacient, per exemple, amb trastorn de la conducta alimentària que es troba en una situació d’empitjorament i necessita una atenció de major intensitat. I pensem que cal fer-ho d’aquesta manera”, ha explicat Dolz, que ha afegit que el programa també està fet per a brots de pacients amb addiccions, depressions o trastorns de conductes.També és novetat que aquestesque es faran després del brot no les faran només els professionals mèdics habituals de la salut mental sinó que s’hi afegiranAquestes visites es faran sempre en parella -educador social i terapeuta- i no tindran una durada determinada, sinó que el temps que s’hi estiguin dependrà de les circumstàncies del moment.“Nosaltres entrem a la seva habitació o anem amb ells al parc del costat de casa seva i l’ajudem des d’allà”, ha explicat l’educador social Santi Bertomeu sobre la tasca que faran els professionals com ell en el nou programa. “Parlem amb l’escola, amb els centres on el noi fa extraescolars i amb la família per entendre el millor possible al noi. I estem amb ell per crear un vincle i, a partir d’aquí, establir objectius de millora”. Quan s’esgotin els dos mesos que dura el programa, es farà una avaluació per decidir si cal prorrogar-lo o si el pacient pot tornar a una dinàmica normal de seguiment.La conselleria s’ha compromès a incorporaren el proper any i mig perquè la xarxa de centres de salut mental infantil i juvenil pugui realitzar aquest programa amb els futurs brots de salut mental. De moment, al juny ja n’ha incorporat 40 per a tot el territori català seguint criteris de necessitat de personal i de pressió assistencial. A més, aquests professionals no es dedicaran només a aquest programa, sinó que s’incorporaran a l’activitat ordinària d’aquests centres que atenen a menors amb trastorns mentals. El conseller de Salut ha remarcat que el 2018 només hi havia cinc educadors socials a la plantilla dels CSMIJ.

