Sis estacions de muntanya i quatre parcs aplicaran una trentena d'accions per promoure el respecte de la natura

gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (la Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll- treballen al llarg d’aquest any 2022 juntament amb elsde la seva àrea d’influència -el Parc Natural del Cadí-Moixeró, el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, el Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici-, gestionats pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, per potenciar, divulgar i promoure els valors de respecte en vers la natura, l’entorn i el coneixement del medi natural, la geologia, la fauna, la flora i el patrimoni cultural local, així com vetllat per una regulació dels usos perquè l'activitat turística es desenvolupi en aquests espais i àrees perifèriques de forma respectuosa amb l'entorn.Una aposta que es realitza un any més on s’estableix una única línia d’actuació conjunta que promou l’ús dels espais naturals de manera respectuosa. Uns convenis marc que regulen de forma general la relació d’FGC i els Parcs Naturals per a la protecció de la biodiversitat a l'entorn de les estacions de muntanya així com per a la sensibilització de les persones visitants de les mateixes en la importància de la cura del medi ambient. En aquesta línia, aquest 2022 augmenten els acords iuna dotzena més que en l’exercici anterior, que se’n van executar 18.L’estació de muntanya decontemplen aplicar conjuntament set accions de les quals destaquen la instal·lació d’un nou mirador per a la observació del paisatge des del cim Sud de la Tosa d’Alp amb la instal·lació d’una taula panoràmica o el desenvolupament de les accions contemplades al Pla d’Usos de la Tosa a través de la senyalització i adequació de senders i circuits. També es preveu elaborar un projecte d’adaptació d’un recorregut per a persones amb mobilitat reduïda a la zona del Niu de l’Àliga.Eldurà a terme un seguit d’actuacions amb les estacions ripolleses dePel que fa a Vall de Núria, entre les accions més rellevants, hi ha l’adequació i millora de camins que envolten l’estació, la implantació d’un panell informatiu sobre el massís rocós a la parada de Fontalba del Cremallera, en el punt de túnel del Roc del Dui, i l’execució del projecte redactat l’any 2021 sobre el Mirador de la Vall a l’alberg Pic de l’Àliga. A Vallter, es preveu que aquest any s’executi, entre altres accions, l’arranjament del tram del camí de l’estació a la Portella de Mentet, la neteja de lleres i marges del torrent de Morens i la col·locació de diversos elements per preservar l’entorn de la flora autòctona Delphinium montanum i l’Oncophorus.L’estació dejuntament amb el, han acordat la instal·lació d’un mirador astronòmic a 200 metres de l’Hotel Port Ainé per a l’observació del cel estrellat i posada en valor de la protecció qualitat lumínica E1 en tràmit d’aprovació a través d’un itinerari curt nocturn de raquetes de neu, substitució de tota la il·luminació exterior per LED ambar amb el mateix objectiu i la col·locació de cartells pedagògics del parc i nous menjadors i gàbies niu per afavorir la biodiversitat de l’entorn. Com també s’ha fet els darrers anys, l’estació i el parc participen en la Mountain Calling per la recollida de brossa a les estacions d’Espot i Port Ainé, una acció organitzada junt amb l’Associació Loser Surfers i amb la col·laboració de l’Associació Esportiva Pallars.Finalment, amb l’únic parc nacional de Catalunya, les estacions d’han acordat amb ell’execució de diverses accions. A Boí Taüll, que es va incorporar l’any passat en la promoció dels parcs naturals per part d’FGC, s’ha plantejat consensuar, entre el personal tècnic del parc i de l’estació de muntanya, un nou traçat en el descens fora pista de la vall de Moró per evitar el destorb a la fauna protegida present. També es farà una formació al personal de l’estació per donar-los a conèixer els actius naturals i culturals del parc i dotar-los d’eines per portar a terme accions de divulgació entre les persones visitants de l’estació. Ambdues estacions, Espot i Boí Taüll, han col·laborat en un projecte basat en la recuperació de la memòria històrica del parc que s’ha traduït en la publicació d’un llibre anomenat Mirades al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

