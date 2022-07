El Barça fa oficial el fitxatge de Franck Kessie fins al 2026

𝐘𝐀 𝐄𝐒 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 😏



Feia dies que es coneixia, però avui s'ha fet oficial.pel primer equip masculí de futbol. Kessie ha acabat el seu contracte amb l'AC Milan i, amb unaAquest dimecres es farà la presentació oficial. A les 11:00 hores hi haurà la signatura privada del contracte i al voltant de les 11:30 hores es produirà la sortida del jugador a la gespa del camp Tito Vilanova, vestit amb la primera equipació de la temporada 22/23 Franck Kessie(Costa d’Ivori). El jugador africà va desenvolupar els inicis futbolístics al planter de l’Stella Club d’Adjamé, equip del seu país natal. El salt al futbol professional el va fer al Cesena de la Sèrie B italiana. Només un any més tard, Gianpiero Gasperini, nou entrenador de l’Atalanta, va reclamar i, segons el Barça, "el va anar polint fins a convertir-lo en".La temporada 2016-17 va acabar sent tan bona que va cridar l’atenció de l’AC Milan i a la temporada 2017-18, els "rossoneri" van fitxar Kessie. Amb l’AC Milan ha completat, sumant uns números de gols i assistències que el converteixen en un jugador molt complet". La seva estada al combinat de Milà ha conclòs de la millor forma possible: aconseguint guanyar una Lliga italiana després d’11 anys sense fer-ho.L'altre jugador que el president del Barça, Joan Laporta, ha confirmat que s'incorporarà a les files blaugrana és, que també serà anunciat, segons Laporta, aquesta mateixa setmana. Concretament,. Christensen arribarà lliure del Chelsea, però encara no han transcendit més detalls del seu pròxim contracte amb el Barça. Ambdós jugadors van arribar a un acord amb el club fa uns mesos.

