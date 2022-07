🔴 Arran de les denúncies d'assetjament per part de militants i ex-militants de la @JNCatalunya, expresso el meu suport i el de la JNC a les persones afectades i em poso a la seva disposició per tal d'esclarir els fets i actuar en conseqüència. Tolerància zero amb l'assetjament. — Álvaro Clapés-Saganyoles 🎗 (@alvaroclapes) July 3, 2022



Quan tenia 16-17 anys vaig patir un cas d'assetjament sexual en el partit on militava (JNC-CDC) i que va perdurar alguns mesos. Una història que gairabé ningú coneix. I per què ho escric ara? Fa poc la persona involucrada em va tornar escriure per FB i em va fer reviure-ho tot ⬇️ — Nil Garcia (@NilGarciaE) July 3, 2022

Després de reflexionar-ho i parlar-ho amb diversos militants actuals de la JNC i de JxCat, vull fer públic que el Senyor Q porta anys repetint el mateix patró amb alguns dels militants més joves de l'organització.



No pot quedar impune. No ho podem permetre.

[Obro enfilall] https://t.co/yoFoDXY60L — Àngel Segura Campmany🎗🌍💚 (@Angel_Segura22) July 3, 2022

Un militant i un exmilitant de la(JNC) van denunciar ahir als seus comptes de Twitter que van patir assetjament sexual per part d'un home, al qual anomenaven com a "senyor Q", un quadre de Convergència primer i de Junts després a Tarragona. Els dos joves van defensar que el presumpte agressor, que havia estat "regidor d'una important ciutat" i ben connectat amb la direcció, "porta anys repetint el mateix patró amb alguns dels militants més joves" de l'organització. El cas ha aterrat aquest dilluns a l'executiva de Junts, que ha decidit obriri traslladar la carpeta a la comissió de garanties del partit.Rius ha indicat que el cas es tractarà amb "sensibilitat, serenor i garanties", i no ha pogut aclarir si l'acusat ha estat suspès o no de militància del partit. El defensor de l'afiliat,, s'ha posat en contacte amb els afectats per traslladar-los el seu suport. El secretari general de la JNC,, va expressar ahir que està "a la seva disposició per tal d'i actuar en conseqüència". "Tolerància zero amb l'assetjament", va indicar. Els dos joves, en els seus escrits, van voler destacar l'ajuda que han rebut per part de la JNC, on van denunciar el que passava. Unes, però, que, segons un dels afectats,, ha relatat el Nil Garcia. Ell ha estat qui ha donat més detalls i en primera instància del presumpte agressor. Ha explicat que havia estat regidor d'una important ciutat catalana i que tenia un càrrec orgànic al partit. També ha detallat que el seuconsistia a guanyar-se la confiança dels més joves convidant-los a actes pel territori i presentant-los a gent destacada.Primer, va explicar Garcia, li va demanar una sol·licitud d'amistat a Facebook, després li va preguntar si podia tenir el seu WhatsApp i, tot seguit, va crear un grup amb ells dos i un altre noi jove de la JNC. Al començament, parlaven de política. Després, els va acabar explicant que ell, casat i amb dos fills, havia tingutamb homes, coneixedor que els dos nois eren gais. La cosa va anar a més, i el "senyor Q" els va acabar enviant vídeos porno -no d'ell- pel grup, els manipulava perquè sortissin junts, i va acabar enviant una foto de l'altre noi despullat pel xat dels tres.. Després de 8 anys! Ni vaig contestar. Abans de bloquejar-lo, vaig mirar el seu perfil. Segueix quedant amb nois de les joventuts per 'parlar de política'", va relatar.Pel que fa al militant que va compartir la seva experiència a Twitter, Àngel Segura, va dir que ell no ho havia fet públic perquè, en el seu cas, l'home "no havia anat més enllà d'algunesque ens generaven molta incomoditat". Segura és coordinador de Territori i Medi Ambient de Junts a Sant Cugat, conseller nacional de la JNC i cap local de la JNC de Sant Cugat."Cap de nosaltres érem conscients de la situació. De com aquest home estava aplicant el mateix patró amb molts més companys i companyes d'organització", va afirmar Segura, que va afegir que "sovint" ho feia "de maneres diferents (en alguns casos molt més greu que en d'altres), però dins d'una manera de fer pròpia dea uns joves individualment". Amb tot, Segura, de la mateix manera que el secretari general de la JNC, va instar qualsevol militant que hagi patit una situació similar a què es posi en contacte amb ell.

