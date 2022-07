Els mosquits se senten «irresistiblement» atrets per les persones infectades dels virus Zika i dengue

la isotretinoïna

La revista Cell ha publicat l'estudi Un volàtil de la microbiota de la pell dels hostes infectats amb flavivirus promou l'atractiu dels mosquits, que demostra que els mosquits senten, presents a la sang humana.D'acord amb la investigació, l'aroma és "irresistible" pels insectes, que prefereixen picar a les persones infectades amb el virus. Així, el mosquit actua de nexe entre les contagiades i les que no,del Zika i del dengue. Tanmateix, l'equip d'investigadors ha descobert unque elimina l'olor, quelcom que impediria les picades i, per tant, la propagació de les malalties.Els experiments duts a terme per la revista Cell demostren que el Zika i el dengue alteren l'aroma del cos humà, motiu pel qual és més freqüent que els mosquits piquin a aquest col·lectiu. L'olor es relaciona amb els nivells d', un compost orgànic de la pell. Segons l'Associació de Metges de Sanitat Exterior, elés una infecció provocada per quatre virus i que es contagia per les picades de dos tipus de mosquits. En l'actualitat,al virus, situades en països del tròpic i el subtropical. Malgrat que la majoria de casos són lleus, hi haPel que fa al, l'Organització Panamericana de la Salut indica que és una malaltia que transmeten els mosquits del gènere Aedes, causades pel virus Zika. Encara que, en casos puntuals, com ara l'embaràs, pot causar una malformació al fetus anomenada microcefàlia. De forma puntual i extrema, també pot ocasionar danys cerebrals.Més enllà del Zika i del dengue, la comunitat científica va demostrar fa anys que. Tanmateix, els casos dels virus anteriors no s'havien investigat encara. Per comprovar-ho, els investigadors van infectar a ratolins amb el dengue i el Zika per estudiar la relació entre l'olor i els mosquits. En observar que el 70% dels insectes preferien els contagiats, els científics van demanar voluntaris sans i infectats de les malalties d'un hospital per refermar la teoria.L'acetofenona era deu vegades superior en pacients contagiats que no pas sans. Així, van aplicar una solució:, un medicament que es comercialitza sota el nom d', que canvia la composició bacteriana de la pell i els fa menys atractius pels mosquits.Tot i que ha estat un descobriment significatiu,per reduir la velocitat de propagació dels virus i com afecta el conjunt dels mosquits. Si es confirmés l'efectivitat, seria un pilar elemental en el control del Zika i el dengue.

