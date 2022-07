Lleida, Mallorca i Menorca, en risc de temperatures màximes aquest dilluns

L'Agència Estatal de Meteorologia () ha alertat queestaranaquest dilluns. Els valors rondaran els 38 graus, segons l'AEMET i es produiran a les hores centrals del dia.ja des de començaments de setmana, i durant la jornada d'avui la temperatura màxima serà semblant o lleugerament més baixa que els darrers dies.En general, el dilluns serà delo poc ennuvolat, tret de punts del Pirineu i Prepirineu on creixeran nuvolades, però independentment d'això, al final del dia hi haurà intervals de núvols baixos a punts del litoral sud. Són probables algunsa punts del Pirineu, sobretot a l'extrem nord de la serralada. A més a més, no es descarta algun ruixat aïllat a punts del massís del Port. Puntualment, aquests ruixats aniran acompanyats de tempesta i acumularan quantitats minses, localment poc abundants.Elbufarà de component sud i est al litoral, prelitoral i la meitat est, i de component sud a la resta, fluix amb cops moderats. Al final del dia, el vent serà fluix i de direcció variable en conjunt. Aquest inici de setmana, també ens acompanyarà la. No obstant això, la visibilitat serà bona en general.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor