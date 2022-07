Junts exigeix a ERC i CUP un front comú per protegir Borràs davant la «repressió»

El portaveu de, ha reclamat aquest dilluns ai a laque facin front comú per protegir la presidenta del Parlament i del partit, Laura Borràs, de la "repressió" vinculada al cas de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), a punt d'arribar a judici amb quatre delictes -malversació de fons públics, prevaricació, falsedat documental i frau- relacionats amb el presumpte fraccionament de contractes quan ella dirigia l'organisme. Rius ha indicat que és un, i ha demanat a tot l'independentisme "no fer el joc a la guerra bruta". Segons el portaveu, no es contempla cap altre escenari que el del suport d'ERC per no aplicar l'article 25.4 del reglament, que estipula que s'ha de suspendre Borràs de les seves funcions si és jutjada per un cas de presumpta corrupció. Els republicans insisteixen que la presidenta del ParlamentEl(TSJC) ja té tancada -ara sí- la instrucció del cas que investiga presumptes males pràctiques en l'etapa que dirigia la(ILC), fet que situa més a prop l'obertura d'un judici clau per al futur de la legislatura. Perquè no només hi haurà en joc el destí de Borràs com a segona autoritat del país, sinó perquè pot influir en la supervivència del Govern format per ERC i Junts i, de retruc, posar de nou la majoria independentista -integrada també per unaen dinàmica d'oposició des de fa mesos- davant del mirall.Borràs va mantenir perfil baix en públic la setmana passada, i la seva defensa ja ha presentat unen el qual detalla la necessitat que el judici es faci amb jurat popula . Ara tot està en mans de la, que ha de decidir si reclama l'arxiu de la causa o bé procedir a l'acusació, que pot incloure petició de penes de presó en la mesura que un dels presumptes delictes que se li atribueix és lade fons públics. La presidenta de la cambra fa mesos que prepara l'estratègia judicial i també comunicativa, basada en aquest últim punt en la denúncia del lawfare de l'Estat.No hi ha cap veu a Junts, ni una, que en públic s'hagi pronunciat a favor del relleu de la presidenta del Parlament. El cert, però, és que en privat hi ha dirigents que defensen "actuar amb prudència" i tenir-ho "tot preparat" per qualsevol eventualitat. "S'ha de començar a preparar un", han arribat a assenyalar fonts del partit consultades per. Cap mecanisme s'ha posat en marxa, en tot cas, perquè no hi ha fissures en la defensa de la presidenta de la cambra. També és cert, però, que una eventualen ferm situaria Borràs fora del càrrec i deixaria pràcticament impossible que repetís com a candidata a la presidència de la Generalitat

