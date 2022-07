Desmantellen una organització que fabricava drons i semisubmergibles capaços de transportar 200 quilos de droga

semisubmergibles

La Policia Nacional hacapaços de creuar l'Estret de Gibraltar amb fins aDurant l'operatiu, s'han intervingut 145 quilos d'haixix, vuit de marihuana, 157.370 euros, 10 vehicles i sis drons de grans dimensions. Les fonts policials apunten que, de moment, hi ha vuit detinguts. A més de, s'han fet registres aEls arrestats, a banda d'aplicar altres estratègies com la construcció de dobles fons o la intervenció de vehicles per oculta la droga. Tenien com a clients tota mena d'organitzacions criminals i treballaven des de diverses naus industrials a Castellar de la Frontera, situada a Cadis.Els vehicles que fabricava la bandai se'ls coneix com a "drons submarins". Es tracta de la primera vegada en què s'intervenen aquest tipus de vehicles. En concret, se n'han interferit tres: dos en fase de fabricació i un pràcticament finalitzat, que s'havien d'entregar a narcotraficants francesos.La investigació es va iniciar l'abril de l'any passat i gràcies a diversos seguiments i vigilàncies, la policia va constatar l'existència d'un grup que tenia com a clientes altres organitzacions delictives. S'han trobat compradors d'Itàlia, França o Dinamarca. Alguns d'ells són membres d'altres bandes que operen des de Catalunya, la Costa del Sol, el Camp de Gibraltar o Ceuta. La Policia Nacional va treballar amb la seva homòloga francesa, ja que un important nombre d'aquests vehicles amb dobles fons es dirigien al país un cop carregats amb droga.A més, vinculats a aquesta operació, s'han identificat diversos ciutadans d'origen marroquí i danès que estarien enviant des del sud d'Espanya rellevants quantitats d'haixix al nord d'Europa destinades a les organitzacions criminals d'origen magribí conegudes com a "".Els investigadors van detectar fins a 13 dispositius de diversos tipus als quals se'ls havia fet un doble fons per ocultar i transportar droga. Alguns d'aquests estaven fabricats a l'interior de remolcs i podien encabir fins a 800 quilos.L'operació va finalitzar amb vuit detinguts: cinc a Cadis, dos a Màlaga i un a Ceuta. A més, es van fer vuit registres en diversos municipis de les tres províncies. Set dels detinguts han ingressat a presó provisionalment.

