ERC demana a Borràs que no «arrossegui» el Parlament a una causa tacada d'acusacions de corrupció

Delegació de Junts amb membres del Govern

"Victòria parcial" amb el català

El cas judicial per presumpte fraccionament de contractes que afectaha estat un dels temes centrals de la roda de premsa d'd'aquest migdia. La secretària general adjunta dels republicans,, ha dit que qui ha de dir alguna cosa és la presidenta del Parlament i que n'esperen "explicacions, decisions i propostes" un cop s'obri judici oral. "És la presidenta del Parlament i no pot actuar només com a persona individual. És la màxima representant d'aquesta institució i ha d'actuar preservant la institució i el prestigi, i defensant-ne l'exemplaritat i honorabilitat", ha afirmat la dirigent d'ERC.Vilalta ha dit també que defensen la presumpció d'innocència i el dret de tothom a tenir un judici just, però alhora ha defensat que el reglament del Parlament és clar en el seu. Aquest precepte estableix que quan a un diputat se li obre judici oral per casos de corrupció, se li han de suspendre els seus drets i deures. Aquest reglament, ha dit, s'haurà d'aplicar "quan pertoqui".Sense demanar-li obertament un pas al costat, Vilalta ha demanat que Borràsi l'independentisme" a un procediment judicial "tacat d'acusacions de corrupció", i ha estat clara: "El cas de Borràs no és repressió, hi ha acusacions de mala praxi".En aquesta línia, ha dit que la presidenta ha de vetllar per preservar el Parlament i les institucions. "N'ha de ser conscient: qualsevol decisió que prengui no pot ser separada del fet que és presidenta del Parlament", ha assenyalat, i ha avisat que seria un "greu error" portar el Parlament a una "batalla judicial i al descrèdit". "", ha assenyalat.El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha plantejat reunir la taula de diàleg aquest juliol. ERC, però, ha demanat que "més enllà de pressa", cal "contingut" i que es faci la reunió de presidents "com més aviat millor" per reconstruir confiances i garanties. Pel que fa a la delegació de Junts, Vilalta ha dit que "l'acord i el que es va parlar ara fa un any" és que les delegacions estiguin formades per membres del Govern."Això té molta força perquè els governs representen tota la ciutadania, més que els partits", ha dit, i ha recordat que "malauradament" Junts no ho va respectar. "Si reconsideren la seva aposta i volen participar del procés de negociació, endavant, però la millor delegació és la formada per membres del Govern", ha reblat la dirigent republicana.Marta Vilalta ha valora t la resolució del TSJC sobre la sentència del 25% i ha dit que és un "victòria parcial de la política i els consensos". "El TSJC diu que és impossible executar la sentència perquè ha canviat el marc legal, i això demostra que va valdre la pena fer tot el possible per protegir el català", ha remarcat la dirigent d'ERC, que ha ressaltat la importància de l'estratègia seguida en els darrers mesos. "L'escola no entén de percentatges sinó de criteris pedagògics", ha dit, i ha reivindicat que els republicans han estat "reconstructors de consensos" per protegir el model d'escola catalana. "La sentència del 25% de castellà no es pot executar", ha reblat. Ara, el TSJC portarà la nova legislació al Tribunal Constitucional (TC) i Vilalta ha recordat que el Consell de Garanties Estatutàries ha avalat la nova legislació.

