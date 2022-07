Junts emmarca la reactivació del diàleg en una operació de «màrqueting» de Sánchez

La reactivació de laimpulsada pel president del govern espanyol,, és només una operació desi no hi ha continguts al darrere. En aquests termes s'ha expressat aquest dilluns el portaveu de Junts,, en la roda de premsa posterior a l'executiva. Com a condició prèvia a asseure's en aquesta mesa, ha indicat Rius, s'ha de donar llum verda a la comissió d'investigació sobre el Catalangate al, que el PSOE no preveu avalar en cap cas."El diàleg sense continguts només és màrqueting. El que Catalunya necessita són solucions, i sense Junts no hi ha solució al conflicte. Si el govern espanyol vol plantejar solució seriosa, som clars amb les condicions: agenda de l'i l', garanties i una condició prèvia: que el Catalangate sigui tractat en una comissió al Congrés", ha remarcat Rius en el transcurs de la roda de premsa, en la qual no ha aclarit si el partit canviarà l'alineació per la negociació fixada al setembre. Estava formada per, i ERC no la va acceptar perquè l'alineació no estava integrada exclusivament per membres del Govern.Després de les, Sánchez ha reactivat la taula de diàleg , que no es reuneix des del mes de setembre i que, teòricament, havia de tornar-se a citar a principis de gener. En les dues entrevistes a mitjans escrits concedides en les últimes setmanes -tant a La Vanguardia com a El País-, el president del govern espanyol ha posat èmfasi en la necessitat que Junts s'integri en el mecanisme de negociació amb l'Estat, del que va ser "exclòs" fa uns mesos en no acceptar-se la seva proposta de noms . La setmana passada, en la sessió de control al Parlament, Junts ivan aparcar els retrets per conjurar-se a crear condicions "conjuntes" per al diàleg.

