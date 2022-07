El PSC insta Junts a participar de la taula de diàleg per evitar que la negociació sigui «coixa»

La relació entre elde la Generalitat i laestà pendent de la represa de la, després queadmetés aquest cap de setmana la seva intenció que es torni a reunir aquest mes de juliol . Els socialistes catalans s'han alineat amb el president espanyol, que també va demanar en una entrevista a El País que a l'espai entre governs hi fos present Junts. La portaveu del PSC,, ha "encoratjat" la formació independentista a participar de la taula per evitar que la negociació sigui "". Junts considera els plans de Sánchez com una "operació de màrqueting" El PSC ha presentat la reactivació del diàleg com un dels dos eixos de les "" que desplega el govern espanyol a Catalunya. L'altre eix és, segons els socialistes catalans, el paquet de mesures per enfortir l'economia. Tortolero ha citat, en aquest apartat, l'anunci d'estabilització de laverbalitzada per Sánchez, lao el futur. La formació s'ha congratulat de les xifres de l'atur i ha presentat les estadístiques com el fruit de l'agenda política de la Moncloa.En la roda de premsa d'aquest dilluns, la portaveu del PSC també s'ha referit a dues qüestions: la situació judicial de la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre la sentència del 25% de castellà a l'escola i el nou marc normatiu de la llengua. Sobre la causa de la presidenta del Parlament pel fraccionament de contractes a la Institució de les Lletres Catalanes, Tortolero ha demanat a Borràs que actuï "pensant en el" si el TSJC li obre judici oral. La dirigent socialista ha destacat el "respecte total a la presumpció d'innocència", però ha animat la presidenta a "preservar" la cambra catalana.En relació a la carpeta del TSJC, que veudel 25% de castellà i planteja portar alla nova legislació, els socialistes han expressat el "respecte" a les "accions judicials" però ha recordat que la llei validada al Parlament -amb el vot del partit- "i garanteix el castellà com a llengua d'aprenentatge".

