Colau perd força però encara guanyaria a ERC les eleccions a Barcelona

L'alcaldessamanté la pole position quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals. Així ho apunta almenys el darrer baròmetre municipal que ha fet públic l'Ajuntament de Barcelona abans dels comicis, que també deixa clar que perd força i aquesta victòria seria per la mínima, ja que la distància que garantia el desempat amb ERC en el sondeig de fa mig any s'ha escurçat.obté un 11,9% en intenció directa de vot, un resultat sense cuina que situa els d'a un punt de distància per sota -10,9%, set dècimes més que al desembre- mentre que eldees queda en tercer lloc a molta distància, amb un 7,5%, pràcticament igual que a la darrera enquesta.El sondeig es va fer entre el 24 i el 31 de maig, just després que Colau anunciés que optaria a un tercer mandat . Malgrat que es manté com a guanyadora dels comicis, l'alcaldessa encaixa ladel seu mandat, un-una dècima menys que en el darrer-, i un 47,1% dels enquestats valoren com a "molt dolenta o dolenta" la gestió del seu govern. Aquesta dada s'ha reduït en tres punts respecte l'edició anterior, quan quasi la meitat suspenien l'acció governamental. En canvi, els que consideren que la gestió ha estat "molt bona o bona" -un 38,9%- són un punt i mig més.En el cas de Maragall, ja va ser proclamat com a cap de llista el passat 28 de maig i continua sent, amb un 5,2, el líder de l'Ajuntament. Els republicans havien liderat els baròmetres anteriors i assolit un empat tècnic amb els comuns fins a l'anterior, quan Barcelona en Comú es va avançar. En el cas de Collboni, que obté un 4,7, la previsió és que els socialistes el ratifiquin a la tardor. El líder dels socialistes a Barcelona ha continuat veient en els darrers mesos com el seu nom es posava en qüestió. Aquest és també el primer baròmetre que es fa ja sensecom a referència deal consistori, ja que va anunciar la seva retirada de la primera línia de la política el passat 6 de maig . De fet, la formació, que encara no ha triat candidat, no remunta a les enquestes i recula fins al 3,4%, dues dècimes menys que fa sis mesos, quan ja va patir una caiguda a la meitat en intenció de vot. Paradoxalment,, que ara exerceix de portaveu de Junts, obté de nota un 5, dada que els autors de l'enquesta consideren que s'ha d'atribuir al baix percentatge de coneixement públic. Les perspectives per a lacontinuen també sent dolentes, amb un 2,9%. El baròmetre recull també es quedarien sense representació al consistoriTambé s'ha de tenir en compte l'alt percentatge d'enquestats indecisos que responen que no saben a qui votaran -35,8%- i els que asseguren que s'abstindran -un 11,9%-. De fet,no manifesten quina opció política triaran en els propers comicis, fet que, per part del govern municipal, és interpretat com un símptoma de la imprevisibilitat dels resultats a les urnes. La roda de premsa l'havia de fer el regidor, però finalment, per positiu per Covid, l'ha fet, director de l'Oficina Municipal de Dades, amb la qual cosa ha estat exempta de valoracions polítiques.

