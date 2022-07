El TSJC veu impossible aplicar la sentència del 25% i planteja portar al TC la nova legislació

El(TSJC) ha demanat a laque es posicioni sobre si s'ha de presentar unaal(TC) sobre elsobre validació dels projectes lingüístics i lasobre usos i aprenentatges lingüístics per donar resposta a laa l'escola. El ministeri fiscal té ara 10 dies per posicionar-se. Mentrestant,El conseller d'Educació,ha qualificat la decisió del TSJC deen constatar la impossibilitat d'aplicar percentatges a les llengües., ha considerat Cambray, que ha donat les gràcies a la feina que s'ha fet des de tot el país. "Ho hem aconseguit a través del màxim consens polític, pedagògic i social", ha celebrat el conseller, que també considera que així s'ha aconseguit "refermar" el model d'escola catalana. En preguntar-li per la qüestió d’inconstitucionalitat que planteja també el TSJC sobre el decret i la llei que es van aprovar per donar resposta a la sentència, Cambray ha recordat queAmb tot, el TSJC manté que tant el decret -convalidat pel Parlament amb els vots d'i els- com la llei -aprovada per àmplia majoria amb ERC, Junts,i comuns- podrien vulnerar diversos articles de la Constitució i per això vol que sigui el TC qui es pronunciï. Aquest moviment és paral·lel al que ja han emprès partits i entitats espanyolistes de portar a l'alt tribunal els dos textos legislatius Totes dues iniciatives legislatives tenen l'aval per unanimitat del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) , que considera que no vulneren ni l', ni lani la interpretació que el TC d'aquestes dues normes. La Generalitat va presentar un escrit al TSJC en que declaraperquè hi ha un nou marc legal -fonamentat en el decret i la llei impulsades per Parlament i Govern- quede llengües a l'escola i situa el castellà com ala tot el sistema educatiu.Aquesta qüestió, recorda el TSJC, encara s'ha de resoldre, però el tribunal demana a les parts i al ministeri fiscal que es pronunciïn sobre una possible inconstitucionalitat deli de laen diferents aspectes. D'una banda, per infracció de l'article 3 i 27 de la Constitució i l'article 35.1 de l'Estatut, d'acord a la interpretació que en va fer el TC a la sentència de l'Estatut de 2010 sobre eli com a llengua vehicular en l'ensenyament.També sobre una possible infracció d'altres articles de la Constitució que fan referència a la tutela judicial efectiva implícita en una execució de sentència. Per últim, el TSJC planteja també si s'ha vulnerat l'article 86.1 de la Constitució i l'article 64 de l'Estatut, sobre si existeix una situació "extraordinària i urgent necessitat" que justifiqui la promulgació del decret llei en qüestió. Arran d'aquest moviment, ela l'espera que es resolgui aquesta qüestió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor