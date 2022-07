Els comuns emplacen Aragonès a aclarir si és partidari de la dimissió de Borràs

És el president de la Generalitat partidari de lade la presidenta del Parlament,? Aquesta és la interpel·lació que han fet els comuns aen ple compte enrere per l'obertura de judici oral a la dirigent de Junts pel cas dels contractes fraccionats a la Institució de les Lletres Catalanes.ja fa dies que reclamen als partits independentistes que "estalviïn" a la ciutadania unque consideren que només augmentarà el descrèdit de la política i que enterbolirà la imatge de la institució.El portaveu de Catalunya en Comú i diputat al Congrés,, ha argumentat que el debat no és sobre si es respecta o no la, com ha criticat Junts, sinó si s'ha de complir el reglament del Parlament. De fet, el dirigent ha recordat que precisament el partit de Borràs i Jordi Turull va impulsar la reforma del reglament fa cinc anys per incloure enla suspensió de càrrec dels parlamentaris que se'ls obre judici oral per corrupció."Entenent el nerviosisme de Turull, però estem demanant que es compleixi un reglament que justament", ha insistit. Els comuns consideren que la sortida òptima seria que fos la mateixa presidenta qui dimitís abans que els partits hagin de fer complir la normativa del Parlament. Si aquest escenari no es dona, però, han emplaçat tant a ERC com la CUP a donar suport a la suspensió. De fet, Mena els ha retret que aquesta situació no s'hauria donat si no l'haguessin votat perquè ocupés el càrrec. Els republicans la van avalar amb un sí, mentre que la CUP es va abstenir. En les darreres setmanes, els comuns han fet arribar a ERC, tant en públic com privat, que són partidaris de la dimissió de Borràs.El portaveu dels comuns ha assegurat també que, encara que els casos siguin de naturalesa diferent, la suspensió fixada pel reglament haurà de ser també aplicable a dirigents comsi, per les causes obertes sobre l'1-O, se'ls acaba obrint judici oral per delictes com el de malversació.

