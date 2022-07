El judici a Torrent i la mesa del Parlament serà finalment els dies 26, 27 i 28 d'octubre

El judici ai la resta de membres independentistes de l'antiga mesa del Parlament -Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado-. Així ho ha comunicat aquest dilluns el(TSJC), després que la setmana passada s'ajornés la vista oral arran de la recusació del president del tribunal, Jesús María Barrientos, per manca d'imparcialitat. El judici començarà a les deu del matí i seran sessions de matí i tarda.Els quatre membres de la mesa s'enfronten aper un delicte dealarran del debat i votació de dues propostes de resolucions l'any 2019 sobre. Concretament, la Fiscalia demana un any i vuit mesos d'inhabilitació per a Torrent, Costa i Campdepadrós, i una multa de 30.000 euros. Delgado s'enfronta a un any i quatre mesos d'inhabilitació i 24.000 euros de multa.El judici serà sense Barrientos. La setmana passada, la sala de recusacions va acceptar l'incident de recusació presentat per Josep Costa, al qual es va adherir Eusebi Campadepadrós, per apartar el president del TSJC per manca d'imparcialitat. Els jutges van reconèixer, per unanimitat, que el gest de Barrientos d'aixecar-se i marxar en unquan feia referència als presos polítics, permet que els afectats tinguin dubtes sobre la imparcialitat requerida pel jutge.

