​Neguen l'avortament a Ohio a una nena de 10 anys que va ser violada

de sis setmanes com a conseqüència d'unas'ha hagut de traslladar fora deal Estats Units, perquè a finals de juny va entrar en vigor la prohibició de l'avortament a nivell estatal, després de la decisió del Tribunal Suprem nord-americà de suprimir el dret a l'avortament a nivell federal.La nena ha hagut de ser traslladada a, després que li deneguessin practicar la interrupció de l'embaràs al seu estat natal, quan el passat dilluns una ginecòloga va determinar que estava embarassada de sis setmanes i tres dies.La llei prohibeix els avortaments a partir de la sisena setmana, quan es preveu que elcomenci a bategar. La norma ha estat recorreguda però eln'ha dictaminat la seva vigència fins que no es resolguin els recursos.Indiana també està tramitant una llei estatal de l'avortament i hi ha prevista una sessió del congrés estatal per al 25 de juliol on laprevisiblement imposarà noves restriccions.Els sanitaris d'Indiana han detectat unque demanen la realització d'avortaments perquè en els seus llocs d'origen està prohibit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor