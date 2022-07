​Videoclip | «Panya», l'última provocació del grup Zoo

“Okey, Paña siempre. Paña siempre bien, toros y placer. Real Madrid ganador de copa. Yo querer hacer aquí un gran hotel junto al mar. Destrozad las rocas. Mr. Marshall, bien, how are you my friend?”Així comença la cançó, que el grup valenciàva penjar diumenge a les xarxes socials, on està aixecant una gran polseguera. A la cançó hi apareixen els integrants del grup caracteritzats de Quixot i Sancho Panza, amb molins inclosos, en una paròdia de l'Estat espanyol, tirant de tòpics i també de crítica social en temes comZoo és un col·lectiu musical valencià nascut el 2014 aque se centra entre el rap, el hip-hop, el rock i ska però també mescla ritmes electrònics. Les lletres de les cançons tracten qüestions polítiques i socials d'actualitat. El 2021 van publicar Llepolies , pel qual van rebre el premi Enderrock al millor disc de música urbana i el de millor artista de l'any

