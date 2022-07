La princesa Elionor visita Figueres entre manifestacions

Las'han reunit aquest diumenge a la tarda a Figueres amb joves que participen en programes de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi). La trobada s'ha produït al. Després, està previst que visitin el museu. Tot això, un dia abans d'assistir als Premis FPdGi 2022 a Barcelona, acte al qual assistiran totes dues al costat dels reis.Amb elles no s'hi ha reunit l'alcaldessa de Figueres,, d'ERC, que ha rebutjat la visita. Així, Elionor i Sofia estan acompanyades de la ministra d'Educació i Formació Professional,la delegada del govern espanyol a Catalunya,; el president de la fundació, Francisco Belil; el president de la Fundació Gala-Salvador Dalí,i el vicealcalde de Figueres, el socialistaLa visita ha motivatuna a favor i l'altra en contra. Cap a les 17 hores, cadascuna de les concentracions ha reunit més d'un centenar de persones: la mobilització en contra està convocada per les agrupacions locals d'ANC, CDR, el Consell per la República i Òmnium; la que es fa a favor, per Convivència Cívica Catalana. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local han actuat per

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor