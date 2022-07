Sánchez vol reunir la taula de diàleg al juliol tot i que no en concreta els continguts

El president del govern espanyol,, ha fet pública en una entrevista a El País la seva voluntat de, després de deu mesos sense fer-ho. Sánchez, també ha aprofitat per reiterar quetot i que no ha concretat els continguts de la trobada malgrat la insistència del govern català per"Un dels grans actius d'aquest govern de coalició progressista és que es pugui garantiri al conjunt d'Espanya amb el diàleg i l'agenda del retrobament", ha detallat el president. Tenint en compte que, previsiblement, abans que es reuneixi la taula de diàleg, Sánchez s'ha de veure amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès , i que el 12, 13 i 14 de juliol hi ha el debat de política general espanyol -conegut com el "debat de l'Estat de la Nació"-, el més probable és que el retrobament entre la Generalitat i l'executiu espanyol sigui. Sobre aquest retrobament n'ha parlat el conseller d'Interior,en una entrevista a La Vanguardia en què ha opinat que el govern de Sánchez "ha espatllat la confiança i ha paralitzat qualsevol procés negociador". No obstant això, per a Elena, la"expressa un. És el reconeixement d'un conflicte entre Catalunya i Espanya".Per Pedro Sánchez, elstambé van ser una victòria per l'entesa entre ambdós actors i la "convivència a Catalunya". Encara que el president de l'executiu espanyol ha mostrat respecte per la justícia, ha augurat que el. "El govern va complir amb la llei i va reivindicar un dret que és a la nostra Constitució i a tots els sistemes democràtics del món. Respecto la justícia, però crec que aquest escenari no es produirà", ha conclòs. Sobre quiPer Pedro Sánchez, si ha de deixar el càrrec o no, "és una decisió que ha de prendre Junts i la política catalana". No obstant això, sí que ha assegurat que des de la seva posició, "com a secretari general del PSOE, amb el codi ètic que tenim les coses són rotundes".A més a més, el president espanyol ha volgut treure ferro a lesque defensen que lai el govern de l'Estat. Per Sánchez, aquestes aliances resulten ser "beneficioses per la majoria social d'aquest país, que és la classe mitjana". Així mateix, pel president la "principal responsabilitat" d'un govern, no només del seu, hauria de ser "articular majories parlamentàries i tirar endavant el seu full de ruta legislatiu". En aquesta línia, ha apuntat que avui, segons ell,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor