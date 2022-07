Rosalía revela quin restaurant fa «la millor truita de patates de Barcelona»

A Rosalía li agrada menjar bé. Això és el que demostra l'artista catalana freqüentment a les seves xarxes socials, on no dubta en recomanar els seus restaurants preferits als milions de seguidors que acumula, tal com va fer mesos enrere amb la seva llista dels quatre millors restaurants de Barcelona.



L'última recomanació de la cantant de Sant Esteve Sesrovires ha arribat aquest dissabte i és força més concreta. "La millor truita de patates de Barcelona", assegura que és. L'establiment on es prepara és el Bar El Pollo, i es troba al carrer del Tigre, al Raval.

Els usuaris s'han quedat amb ganes de més: Rosalía preferirà la truita de patatesI feta o un punt crua? Segur que, algun dia, l'artista ho revelerà en les seves habituals converses amb seguidors a Twitter.

