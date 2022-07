Cinc comarques en alerta per l'elevat perill d'incendi forestal

⚠️ Episodi de perill d'incendi forestal des de dissabte, 2 de juliol, fins dimarts dia 5.



🔥 Les zones amb major risc d’incendi són el Bages, la Noguera, el Solsonès, la Segarra i l’Urgell. Extremeu les precaucions!



👉 https://t.co/etff75yJlX pic.twitter.com/q69QatY8uo — Acció Climàtica (@accioclimatica) July 1, 2022

Recomanacions per a la campanya de la sega[/he]

Des del Departament d'Acció Climàtica es continuen fent una sèrie de recomanacions que es van pactar conjuntament amb el sector a mitjans de juny en aquelles zones de secà més directament afectades per l'episodi de perill d'incendi per minimitzar els riscos i fer més segura l'activitat de la sega.



Durant les hores centrals del dia es recomana no treballar en els camps amb contacte més directe amb la massa forestal i, en la mesura del possible, fer les tasques de recol·lecció del cereal a primera hora del matí en aquests camps. A més es recomana també realitzar una parada tècnica per fer el manteniment i la revisió de la maquinària per tal de permetre el refredament de les màquines. Aquesta parada és aconsellable fer-la entre les dues i les cinc de la tarda.



També es recomana a les cooperatives i magatzems que allarguin els horaris d'entrada del cereal per afavorir que les tasques de recol·lecció es puguin realitzar en horaris amb risc més baix d'ignició.



Les recomanacions són totalment voluntàries i des d'Acció Climàtica es vol posar en valor el paper de la pagesia davant de situacions d'elevat risc d'incendis, tant per l'esforç fet durant els darrers anys adoptant mesures preventives, com en la seva conscienciació per minimitzar el risc quan les situacions climatològiques són adverses. També per la important ajuda que han prestat davant de situacions d'incendis com l'onada que es va viure a mitjans de juny, on el treball amb la maquinària agrícola va ser imprescindible per al seu control.



No llençar petards que hagin sobrat de Sant Joan

Des del Servei de prevenció d'Incendis Forestal es recomana aquests dies extremar la precaució i realitzar les activitats d'oci en zones que no hi hagi contacte amb la massa forestal. També estar atent a activitats amb eines mecàniques que poden generar guspires. Recordar que per fer servir radials o bufadors cal una autorització.



Es demana que no s'aprofitin els petards que han sobrat de la revetlla de Sant Joan perquè en zones properes al bosc està prohibit i el risc d'ignició és molt elevat, especialment aquests dies.

