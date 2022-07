El Govern i el PSC arriben a un acord per regular les VTC a Barcelona

La reacció d'Élite Taxi

Eli elhan arribat a unper tirar endavant elque ha de regular els trajectes urbans dels, coneguts com a VTC. Entre els aspectes que inclourà el text, hi ha la precontractació dels serveis amb almenys, mesura inclosa en l'actual decret; l'per als vehicles que operin a Barcelona amb llicències d'altres punts de l'Estat, que els conductors disposin decom a mínim.i portar-lo al Parlament per a la seva convalidació abans de finals de mes.La Generalitat i el PSC han escenificat l'acord aquest divendres en una compareixença conjunta des de les Torres Venecianes, amb el secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín; la directora general de Transports i Mobilitat, Mercè Rius; el viceprimer secretari de Política Municipal del PSC, Jaume Collboni, i la secretària de Política Municipal del PSC Barcelona, Laia Bonet.i Gavín ha defensat el diàleg entre tots els partits implicats i el sector per defensar un. De fet, amb aquest acord, els responsables públics han volgut destacar que en el model català de mobilitat el taxi segueix sent un actor fonamental del servei públic de transport, i que, aprovada per l'exministre José Luis Ábalos, i el sector té pendent d'aprovació una llei específica que haurà d'esperar que acabin tots els processos judicials sobre la matèria, alguns dels quals en la jurisdicció europea. L'acord presentat aquest divendres, al qual es confia que també s'hi sumin els comuns i la CUP, arriba després que dimarts la també regidora de Mobilitat i presidenta de l'IMET, Laia Bonet, avisés que la formulació inicial de la Generalitat no rebria el seu suport i emplacés l'Executiu a treballar-ne una altra "més a fons".El portaveu d'Élite Taxi,, ha assegurat que el sector estàamb l'acord per al decret llei de VTC entre el Govern i el PSC, encara que. En declaracions a la premsa, Álvarez ha destacat que aquest acord "segella ja" la: "Podrem viure tranquils, sense perill que ens envaeixin aquests vehicles que ens fan competència deslleial."La nova normativa fixa la creació d'una nova llicència VTC més restrictiva, la qual cosa segons estimen els impulsors,, apropant-se així a la ràtio 1/30, ja que hi ha uns 15.000 taxis. El portaveu d'Élite Taxi ha apuntat que el text diferenciarà el servei de taxi i de VTC, que les "plataformes han desvirtuat", i ha recordat que el sector no té problemes amb els VTC tradicionals. A més a més, ha mostrat la seva esperança que "aquesta normativa serveixi perquè altres comunitats autònomes" l'adoptin i ha lamentat que aquestes plataformes puguin operar a Madrid.El mateix dia en què s'acorda regular les VTC, un dels seus grans exponents,amb tres nous serveis UberX, UberVan i Uber Comfort i amb una. La plataforma va abandonar la ciutat quan la Generalitat va aprovar el darrer decret, però l'any passat ja va tornar a Barcelona oferint el servei de taxi a través de la seva app.Aquest retorn, tot i que fos només com a servei d'intermediació en la contractació de taxis, va aixecar una forta oposició entre el sector, que es va mobilitzar en més d'una ocasió amb marxes lentes pel centre de la capital catalana. Ara, la plataforma entrarà de nou a la ciutat com en un començament.L'anunci arriba el mateix dia que el Govern ha fet públic l'acord amb el PSC per tirar endavant el nou decret llei que ha de regular els trajectes urbans de les VTC. En aquest sentit, Uber ha explicat en un comunicat que "volen els últims mesos, i que ha derivat en una situació d'escassetat d'alternatives en el transport urbà". Per la multinacional californiana, aquesta situació és fruit de la "combinació del retorn massiu del turisme a la ciutat i d'un creixement sostingut de la demanda local".les VTC que operen per a empreses, casaments o funerals. Els que vulguin treballar per a particulars i tenir llicència els pròxims dos anys a partir de la convalidació del decret -renovables dos més- ja l'han de tenir actualment i no tenir cap sanció administrativa prèvia. A banda d'això, hauran de ser vehicles d'almenys 4,90 metres de llargada, cosa que pràcticament només compleixen els cotxes d'alta gamma. Tampoc podran ser vehicles en renting, i hauran d'estar vinculats a la llicència des d'almenys fa un any. Per tant, no es podran vincular vehicles nous a llicències preexistents o tenir llicències guardades fins que la demanda les faci viables en moments determinats.

