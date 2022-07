Salut invertirà 449 milions d'euros en atenció primària fins al 2024

L'increment de contagis de Coronavirus ha fet que hi hagi "moltes baixes"

Un missatge a Pedro Sánchez

El Departament depreveu invertiren més d'un centenar d'actuacions a l'atenció primària. Segons ha detallat el conselleren una roda de premsa aquest divendres, les inversions inclouen la(CAP) i altres actuacions com ara petites remodelacions d'una planta o d'altres fins i tot relacionades amb la climatització d'un ambulatori.ha assegurat Argimon, que ha fet valdre "l'esforç important" en la inversió pressupostada i ha matisat que dels 449 milions d'euros, una quarta part prové delsD'altra banda, el conseller ha recordatper enfortir sobretot la part comunitària de l'atenció primària. En aquest sentit, ha explicat que actualment, pràcticament a tots els equips d'atenció primària (EAP) hi ha un referent de benestar emocional, 347 a tot Catalunya.Altres perfils professionals que s'han incorporat a aquest nivell assistencial han estat un centenar de dietistes o nutricionistes. I pel que fa alss, aquestsArgimon ha admès que l'increment de contagis de Covid-19 s'ha traslladat a les baixes de professionals dels CAP: "Tenim moltes baixes", però ha assegurat que en nombre de professionals,i que es preveu unxifrat en 9,2 milions d'euros."Hem contractat tot allò que hi ha a la borsa de treball", ha dit el conseller sobre els darrers mesos. Per això, ha destacat que l'increment d'enguany és "important". Ho ha concretat, a tall d'exemple, amb els 866 professionals d'infermeria o els 857 auxiliars, així com amb les 1.750 persones que van començar com a gestores Covid i que ara assumeixen altres tasques administratives per descarregar el personal assistencial.El titular de Salut també ha demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que es comprometi amb el pressupost sanitari. "Salut és vida, cohesió social, tractor, generar riquesa, i d'això ni se'n parla", s'ha queixat en contraposició a l'increment del pressupost del govern espanyol en Defensa.

