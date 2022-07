Arxivada la investigació contra Colau per irregularitats en la concessió de subvencions

El jutge hacontra l'alcaldessa de Barcelona,, per suposadesatorgades, entre altres, a plataformes afins als comuns com ara la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca () o l'. Colau ha celebrat l'arxivament de la querella, una decisió que ja esperava. "Es fa justícia, era una causa sense fonament", ha dit l'alcaldessa. També ha carregat contra les "associacions fantasma" que impulsen aquest tipus de querelles. "Fan un mal ús de la justícia", ha dit, i ha recordat que ja hi ha deu querelles arxivades del mateix tipus.L'va presentar una querella contra Colau acusant-la dels delictes de prevaricació, malversació de fons públics, tràfic d'influències i altres, però l'instructor, Ignacio Sánchez, ha descartat que s'hagi comès cap d'aquests delictes en les ajudes. Una decisió que ha presenterrant, així, l'intent per allargar la causa contra l'alcaldessa fins a les municipals de 2023.El jutjat ha constatat que de la declaració de l'alcaldessa, de la prova documental i del testimoni de la interventora de l'Ajuntament no es desprèn cap conducta que pugui incloure's en cap dels preceptes penals apuntats per l'entitat querellant. Concretament, la interventora, que és funcionària de carrera i no depèn de cap partit, va testificar que "però que mai transcendirien l’àmbit penal". Amb tot, per Sánchez “no ha existit conducta il·lícita alguna atribuïble" a l'alcaldessa, que "de cap mena que pugui encaixar en un delicte de prevaricació en relació amb les subvencions" i per la qual cosa "decau tota la construcció inculpatòria".Quan Colau va prendre possessió com a alcaldessa, ha exposat l'instructor, va delegar les funcions de concessió de subvencions, motiu pel qual no se la pot responsabilitzar de l'adjudicació a la PAH o a l'Observatori DESC.al respecte, tal com ha defensat al llarg de tota la investigació la defensa de Colau. De fet, l'alcaldessa només va intervenir en la deliberació i votació final dins de la comissió del govern municipal, de la qualIgnacio Sánchez ha conclòs que, a través d'un procediment -discutible o no- que semblava ser utilitzat amb habitual freqüència per part del consistori". I això, a parer de l'instructor, "exclou l'arbitrarietat" en les concessions.La decisió del jutge era d'esperar, després que els advocats de l'alcaldessa, Olga Tubau i Àlex Sola, així com. Només l'Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica, una entitat sense activitat coneguda a Barcelona, s'ha oposat a l'arxivament de la causa. Ara,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor