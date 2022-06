Científics catalans descobreixen la clau de la reaparició del càncer de còlon després de la quimioteràpia

Un treball de l’liderat per Eduard Batlle hala clau de ladesprés de la. Aproximadament 1 de cada 25 persones desenvoluparà càncer de còlon al llarg de la vida i és el més freqüent a Catalunya, amb més de 6.000 nous casos l’any.Per tractar-lo, es fa servir de manera habitual la, que, en primera instància, ésen la majoria dels casos. Tot i això, molts pacients pateixendesprés del tractament. Aquesta recerca revela queen un estat latent i que, després del tractament amb quimioteràpia,per regenerar la malaltia.En concret, els científics han descobert que lesmareque presenten activitat de laes mantenen en unque les faa la. A causa de l'acció d'aquests fàrmacs, adopteni, un temps després de la quimioteràpia, quan l'entorn és més favorable, esperamb tota la seva complexitat. Les cèl·lules persistents són responsables de la reaparició de la malaltia després del tractament.Aquesta descoberta, publicada a Nature Cancer, obre la via a poder desenvolupar fàrmacs per eliminar aquestes cèl·lules, el que faria que la quimioteràpia fos molt més eficaç i milloraria els índexs de supervivència.Aquest estudi s'ha dut a terme principalment amb l'ús, que són petits càncers derivats de pacients, que es poden cultivar al laboratori i que reprodueixen la complexitat del tumor quant a la seva estructura tridimensional i a la seva variabilitat de tipus cel·lulars.En el projecte també s'ha treballat amb models deen els quals s'ha pogut observar i reproduir el comportament d'aquestes cèl·lules persistents, segons el que s'ha observat en els organoides. Finalment, els resultats obtinguts en organoides i ratolins van ser contrastats amb l'anàlisi transcriptòmica de mostres de pacients.La recerca també mostra quemitjançant tècniques d'enginyera genètica fa que els. En models experimentals de càncer de còlon, les metàstasis que tenen una deficiència a Mex3a es curen per complet amb quimioteràpia. Tot i que les funcions del gen Mex3a encara es desconeixen, aquesta troballa suggereix que elspodrien actuar de forma sinèrgica amb la quimioteràpia iAquest treball s'ha dut a terme amb la col·laboració de la plataforma científica de Bioestadística i Bioinformàtica, on es va desenvolupar l'anàlisi computacional de l'estudi genètic de les dades dels ratolins i els pacients. La Katholieke Universiteit de Leuven, a Bèlgica, ha desenvolupat un treball exhaustiu de cerca de marcadors en mostres de pacients. També hi han participat investigadors del Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG) de Barcelona, de la Ludwig-Maximilians University a Munic i de la Universitat de Palerm.

