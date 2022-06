Cues quilomètriques a l'AP-7 per l'incendi d'un camió

Un accidente con un camión ardiendo corta por completo la #AP7 en ambos sentidos



📹 Llinars del Vallès, Barcelona pic.twitter.com/8uZXvK0O4E — SocialDrive (@SocialDrive_es) June 30, 2022

Un accident entre dos camions ha obligat a tallardurant una estona, fins que s'ha pogut obrir un carril per banda. Un dels dos camions s'ha incendiat després del xoc i la via ja acumula cues de més deUna hora abans, a, n'hi ha hagut un altre, amb cues que han arribat als vuit quilòmetres. L'incident, que ha provocat una enorme columna de fum negre, ha provocat provocaten els dos conductors implicats.Aquesta mateixa tarda, un accident aha bloquejat l'accés a Barcelona per la carreteradurant la tarda d'aquest dijous. El Servei Català de Trànsit ha comunicat poc abans de dos quarts de cinc que dels tres carrils que hi ha en aquest sentit de la marxa, només un segueix tallat. Les cues, però, són de fins aja que anteriorment s'ha hagut d'aturar el trànsit totalment en direcció a Barcelona.

