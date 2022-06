Interior presenta el dispositiu d'estiu més gran en nombre d'agents de la història

Més agents i reforç al litoral i a Barcelona

El conseller d’Interior,, preveu un estiu semblant al del 2019 en termes policials, però ha assegurat quede Mossos d’Esquadra estàque llavors. Elena ha justificat les seves paraules dient que tenen més agents disponibles: que poseni que en el global, comptant agents que s’han incorporat al cos en els últims anys, hi hauràa les comissaries del territori que els que hi va haver el 2019.El comissari Estela ha dit que la diferència amb aquell any serà que podran ser a més llocs i que aplicaran intel·ligència per ser més efectius. Des de fa dos dies, el 27 de juny, els Mossos d’Esquadra han començat el pla de prevenció de delictes de la campanya d’estiu, que durarà fins al 4 de setembre.La premissa sobre la qual s’ha construït aquest pla és que Catalunya recuperarà aquest estiu gairebé les mateixes xifres de turisme i mobilitat de 2019, i per això la cúpulai delshan dibuixat el, segons han explicat el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i el comissari en cap dels Mossos d’Esquadra, Josep Maria Estela, en roda de premsa.L’objectiu del cos és centrar-se a augmentar el patrullatge a les zones més concorregudes, prevenir especialment els delictes patrimonials i contra la llibertat sexual i garantir l’ordre públic.“Hi ha municipis de Catalunya que durant l’any tenen 20.000 persones i a l’estiu en tenen 100.000. Allà ens hi cal més gent”, ha explicat, que ha citat com a exemples dues localitats de costa com Blanes i Salou.Per això, el cos ha previst que hi hagi 238 efectius de reforç que surten d’agents que s’han presentat voluntaris per cobrir aquests torns d’estiu. Com que callesde les ciutats de la, de lai de, alguns d’aquests agents voluntaris s’hauran de desplaçar des del lloc on viuen i treballen normalment a la ciutat on formaran part del dispositiu d’estiu.A més, a causa del creixement del cos dels últims anys, en total hi haurà 564 policies més a les comissaries de Catalunya que el 2019. Amb tot, la presència policial s’ampliarà en 20 comissaries deli a la ciutat de, amb més efectius a les comissaries de l’Eixample, Gràcia, Sant Martí, Sants- Montjuïc i Ciutat Vella, a més de l’aeroport i al transport metropolità. A Barcelona encara s’hi afegiran dues patrulles més de la Brigada Mòbil, que patrullaran els carrers de deu de la nit a sis del matí.Segons Estela, lesen l’estratègia policial previstes per aquest estiu respecte al que es va fer el 2019 són la. “. Tenim identificats una sèrie de punts de Catalunya que són especialment conflictius i allà hi reforçarem el patrullatge. I serem més. Podrem patrullar més zones i més hores perquè tindrem més efectius”, ha resumit Estela.A més, el màxim comandament del cos ha insistit que disposen d’una sèrie deper lluitar contra els delictes que més els preocupen. “Contra elshi ha el pla, contra leshi ha el pla de prevenció de violències sexuals i les rutes segures i contra elshi ha el grup que acabem de crear especialitzat en la lluita contra rellotgers”, ha detallat Estela.Aquest estiu es complirandelsde Barcelona i Cambrils. Cinc anys després, el nivell di Estela ha recordat que, segons la definició d’aquesta escala, aquest nivell indica que hi ha la possibilitat de patir una acció terrorista. Això no obstant, el comissari en cap ha volgut: “També és cert que els temps han canviat i ja no existeix el perill de les cèl·lules organitzades com vam patir fa uns anys. Ara el perill és el que pugui fer una persona sola de forma unilateral”.En tot cas, Elena ha recordat que els Mossos segueixen dedicant múltiples esforços a combatre aquesta amenaça, que recentment s’han realitzat dues detencions a Tarragona de possibles llops solitaris i que hi ha unque disposa protecció especial a punts especialment emblemàtics del territori català.

