FGC inicia les obres per connectar el Vallès amb la línia Llobregat-Anoia

Lesperlesdonaran el tret de sortida la setmana vinent. Segons ha informat el Departament de Territori, la primera passa serà iniciar els treballs perper la connexió de perllongament de la línia entrePel que fa a l'obra civil del túnel i les estacions es preveu que es puguin licitar aquesta tardor. Segons el Govern, l'actuació permetrài ladel sistema de transport públic dins de Barcelona i a la regió metropolitana.Amb una durada prevista de, els treballs consistiran en el desviament de diversos serveis -xarxa d'aigua, de sanejament, telefonia, cable, gas i electricitat- que es vegin afectats. Unes reposicions que abastaran tres àmbits: laentre el carrer de Llançà i el carrer de Vilamarí, on s'ubicarà el pou d'atac de la tuneladora que més endavant perforarà el túnel; la futura estació d', i laAixí dos, entre principis de juliol i principis de setembre s'efectuarà laal terreny per detectar els serveis existents i afectats per les obres i adequar-los.Amb una inversió total estimada en, la prolongació d'aquesta línia constarà d'un túnel que s'executarà mitjançant. Aquesta obra comportarà la construcció denous de túnel i de tres noves estacions, així com la remodelació dels intercanviadors de Plaça Espanya i Gràcia.

