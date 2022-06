ERC i Junts es divideixen al Parlament pel suport als pressupostos de Sánchez

Elha exigit que el govern espanyol liquidi de forma urgent l'import de les inversions no executades durant el 2021 per a destinar-lo a infraestructures. Ho ha fet arran d'una moció de, que en aquest punt ha obtingut el suport d', i l'abstenció de la. En canvi, els republicans han rebutjat vetar elssi no es liquiden aquestes inversions, com volia Junts. En aquest punt de la iniciativa només s'hi han sumat els anticapitalistes. La resta de grups ho han rebutjat.Mitjançant la moció de Junts, el Parlament ha instat el Govern a exigir a l'executiu espanyol les dades necessàries per a calcular les balances fiscals d'entre el 2017 i 2021 i, aleshores, calcular i publicar les balances fiscals. També calcular quin seria el pressupost de la Generalitat. Sobre aquest darrer punt, els comuns s'han abstingut, Junts, ERC i CUP hi han votat a favor i la resta de grups, en contra.D'altra banda, la cambra ha demanat a l'executiu deque elabori, en un termini de tres mesos, un llistat d'inversions prioritàries per a Catalunya. I que s'exigeixi a la Moncloa un compromís en un calendari d'execució en màxim quatre anys. Finalment, el text també demana el, "que inclogui el finançament, els trens, el personal, les vies, les catenàries, etc."; i impulsar una comissió de seguiment periòdic de l'execució d'infraestructures pressupostades per l'Estat a Catalunya.Junts volia que els d'es comprometessin a no donar suport a uns nous pressupostos generals de l'Estat fins que no es liquidin les inversions pendents d'execució del 2021 i del 2022. Però aquest punt del text només ha sumat els vots de la CUP. ERC, que dubtava entre l'abstenció i l'oposició, s'ha acabat decantant pel no.El diputat d'ERCha remarcat que les decisions dels republicans les pren el partit, i no els d', i els ha acusat d'actuar "amb paternalisme, respecte a quina ha de ser la posició d'ERC". "ERC ja fa temps que és, i no ens cal aquesta mena de recomanacions o voluntat d'incidir en les nostres decisions", ha insistit Orobitg, que veu aquesta manera de fer "més pròpia de l'època de Jordi Pujol i les majories de". "Només ERC decideix el que ha de fer ERC", ha conclòs.Per la seva banda, el diputat de, de Junts, que ha presentat la moció, ha negat que el seu grup hagi actuat amb "paternalisme". "Però tenim pressa i volem anar per feina", ha justificat. I ha assegurat que el que cal és "anar plegats per acabar el que la gent demana", en referència a la independència.El portaveu de Csha acusat Canadell de fer un "discurs racista i xenòfob".(Vox) ha dit que els independentistes actuen amb la "tècnica del calamar", criticant les inversions no executades del govern espanyol però no enllestint les seves. El popular Alejandro Fernández també ha demanat saber què fa el Govern amb els diners no executats., diputat del PSC, ha retret a JxCat que facin "interpretacions propagandístiques" dels números i els ha emplaçat a treballar des del Govern per a liderar una reforma del finançament autonòmic. Des dels comuns,ha lamentat que la moció "no insta cap mesura de millora" i(CUP) els ha reclamat "eines" per revertir aquesta situació.

