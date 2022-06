Avís de Protecció Civil per l'ofegament de menors en piscines

Quatre nens d'entre 18 mesos i 7 anys han resultat ferits greus o crítics peren piscines des de l'inici de la temporada, el 15 de juny. Davant de les xifres,ha demanat la màximai vigilància continua als més petits. "Un descuit de 30 segons pot ser un nen ofegat", ha dit la cap de guàrdia de Protecció Civil,, en declaracions a l'ACN.Font ha recordat que leshan d'estar preferiblement encerclades ambprotectores per evitar que els nens hi puguin accedir pel seu compte i sempre vigilants per un. I és que Font ha insistit que els nens es poden ofegar "fins i tot en un pam d'aigua". Enguany s'han produït també dos ofegaments mortals, un home de 71 anys i una dona de 80.El 17 de juny es va produir el primer ofegament greu a. Es tracta d'un nen de set anys que es va ofegar en una piscina particular. Dimarts passat va ser un nen de tres anys en un càmping dei un altre de 18 mesos en una piscina particular de Riudarenes. Aquest dimecres va tenir lloc el quart ofegament greu en un nen de tres anys a la piscina municipal d'Font ha recordat que els nens han d'estarde prop: "A una distància com si li volguessis fer una abraçada". Ha afegit que s'ha de tenir també molta cura en piscines on hi ha molta gent. Les xifres indiquen que cada any es donen fins a una vintena d'ofegaments greus no mortals i la meitat són end'edat. Font ha fet una crida a intentar reduir aquestes xifres i per això ha demanat la màximaProtecció Civil ha recordat també que s'han de respectar sempre les indicacions dels, ensenyar a nedar els més petits al més aviat possible, fer ús de dispositius que els permetin surar si no saben nedar i evitar que els nens juguin a donar-sea la bora de la piscina, entre d'altres.L'any passat la temporada es va saldar amb 8 ofegamentsen piscines i 12 no mortals però greus. D'entre aquests últims, gairebé la meitat van ser nens menors de vuit anys. El 2020 es van registrar set ofegaments mortals, entre ells tres menors, i 16 no mortals, dels quals 10 eren

