Villarejo pateix un accident cerebrovascular i la defensa demana ajornar el judici pel cas Tàndem

L'excomissariha patit un accident cerebrovascular que li ha causat la paràlisi d'un ull. Per això, la seva defensa ha demanat al tribunal delque suspengui les sessions previstes aquest juliol i les ajorni fins al setembre. Era al setembre quan estava previst que acabés el judici per investigacions il·legals que Villarejo hauria fet a clients privats amb la seva empresa mentre encara era policia. S'enfronta a 83 anys de presó.Villarejo, de 71 anys, va presentar elsperò es van anar agreujant i ara està pendent de ser avaluat per unel proper sis de juliol. El comissari té "visió doble, la parpella d'un ull caiguda, fort mal de cap, fotofòbia i atordiment generalitzat". La defensa al·lega que en aquesta situació no pot assistir al judici en unes condicions de salut adequades i demana també que se li faci un reconeixement mèdic abans de les sessions.

